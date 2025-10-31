A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (31) a Operação Quimera, voltada a desarticular uma rede de fabricação e distribuição de cédulas falsas que atuava em todo o país. A investigação teve início em maio de 2025, após a prisão em flagrante de um homem em Campinas, flagrado ao retirar uma encomenda dos Correios com 20 notas falsas de R$ 50.

Com base nesse flagrante, os agentes conseguiram identificar o remetente da correspondência, apontado como principal responsável pela produção e venda das cédulas contrafeitas. Segundo a PF, entre fevereiro e maio, o suspeito realizou ao menos 80 postagens pelos Correios, todas com destino a compradores em diferentes estados brasileiros.

As vendas eram realizadas pela internet, especialmente em redes sociais, com cada lote de R$ 1.000 em notas falsas sendo vendido entre R$ 150 e R$ 250. As cédulas eram usadas principalmente em pequenos comércios ou na compra de eletrônicos de alto valor, como celulares e videogames, em transações entre particulares.