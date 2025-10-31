A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (31) a Operação Quimera, voltada a desarticular uma rede de fabricação e distribuição de cédulas falsas que atuava em todo o país. A investigação teve início em maio de 2025, após a prisão em flagrante de um homem em Campinas, flagrado ao retirar uma encomenda dos Correios com 20 notas falsas de R$ 50.
Com base nesse flagrante, os agentes conseguiram identificar o remetente da correspondência, apontado como principal responsável pela produção e venda das cédulas contrafeitas. Segundo a PF, entre fevereiro e maio, o suspeito realizou ao menos 80 postagens pelos Correios, todas com destino a compradores em diferentes estados brasileiros.
As vendas eram realizadas pela internet, especialmente em redes sociais, com cada lote de R$ 1.000 em notas falsas sendo vendido entre R$ 150 e R$ 250. As cédulas eram usadas principalmente em pequenos comércios ou na compra de eletrônicos de alto valor, como celulares e videogames, em transações entre particulares.
Na ação de hoje, a PF cumpriu mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Federal de Campinas contra o investigado, residente em São Lourenço da Serra (SP). O material apreendido será periciado para confirmar a extensão da falsificação.
A corporação destacou que o crime tem impacto direto sobre a economia popular, atingindo comerciantes e cidadãos de boa-fé que acabam recebendo as notas falsas sem perceber. A PF reforçou ainda que produzir, guardar ou usar moeda falsa é crime, com pena de 3 a 12 anos de prisão, além de prisão em flagrante em caso de uso detectado.
O nome “Quimera” faz referência à figura mitológica composta por diferentes animais, simbolizando a natureza ilusória do esquema criminoso — um negócio fictício baseado em dinheiro sem valor real.