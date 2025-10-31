Um homem de 27 anos foi preso em flagrante no bairro Jardim Rossim, no distrito do Campo Grande, em Campinas, sob a acusação de receptação. A ação foi realizada por policiais do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) durante patrulhamento tático na área do 47º BPM/I.

O suspeito conduzia um Toyota Camry quando foi abordado. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado com ele inicialmente, os policiais localizaram cinco celulares dentro do veículo — três da marca Samsung, um Motorola e um iPhone.

Ao ser questionado, o homem não soube explicar a origem dos aparelhos. A situação piorou quando uma consulta ao Centro de Operações da PM revelou que o próprio carro era produto de crime, registrado em um caso de estelionato.