RECEPTAÇÃO

Suspeito é preso com 5 celulares e carro roubado no Campo Grande

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Equipe do 1º Baep prendeu homem com veículo e celulares de origem ilícita durante patrulhamento no distrito do Campo Grande, em Campinas.

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante no bairro Jardim Rossim, no distrito do Campo Grande, em Campinas, sob a acusação de receptação. A ação foi realizada por policiais do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) durante patrulhamento tático na área do 47º BPM/I.

O suspeito conduzia um Toyota Camry quando foi abordado. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado com ele inicialmente, os policiais localizaram cinco celulares dentro do veículo — três da marca Samsung, um Motorola e um iPhone.

Ao ser questionado, o homem não soube explicar a origem dos aparelhos. A situação piorou quando uma consulta ao Centro de Operações da PM revelou que o próprio carro era produto de crime, registrado em um caso de estelionato.

Diante das evidências, os policiais deram voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à 2ª Seccional de Polícia de Campinas. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

