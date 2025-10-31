A cidade de Sumaré realiza neste sábado (1º) mais uma edição da Feira de Adoção de Animais, iniciativa que busca incentivar a adoção responsável e proporcionar uma nova chance a cães e gatos resgatados. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, em parceria com a PetCamp.
A feira contará com filhotes de cachorro disponíveis para adoção e também um catálogo com cães e gatos de diversas idades, todos cuidados e avaliados pelo Departamento de Proteção Animal.
De acordo com o secretário Thiago Bueno, o evento vai além da simples adoção. “Cada adoção representa uma vida transformada”, afirmou. “Nosso compromisso é aproximar quem deseja oferecer afeto daqueles que mais precisam dele”, completou.
Como adotar
Para levar um novo amigo para casa, é necessário:
- Ser maior de 18 anos;
- Apresentar documento de identificação com foto (RG ou CNH);
- Levar um comprovante de residência atualizado.
A Prefeitura reforça que todos os animais disponíveis foram avaliados por veterinários e receberam os cuidados básicos de saúde antes da feira.