A cidade de Sumaré realiza neste sábado (1º) mais uma edição da Feira de Adoção de Animais, iniciativa que busca incentivar a adoção responsável e proporcionar uma nova chance a cães e gatos resgatados. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, em parceria com a PetCamp.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A feira contará com filhotes de cachorro disponíveis para adoção e também um catálogo com cães e gatos de diversas idades, todos cuidados e avaliados pelo Departamento de Proteção Animal.

De acordo com o secretário Thiago Bueno, o evento vai além da simples adoção. “Cada adoção representa uma vida transformada”, afirmou. “Nosso compromisso é aproximar quem deseja oferecer afeto daqueles que mais precisam dele”, completou.

Como adotar