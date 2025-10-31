01 de novembro de 2025
BEM-ESTAR ANIMAL

Feira de Adoção em Sumaré busca lares para animais este sábado

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Evento gratuito acontece pela manhã no Jardim Maria Luíza; animais passaram por avaliação veterinária.
Evento gratuito acontece pela manhã no Jardim Maria Luíza; animais passaram por avaliação veterinária.

A cidade de Sumaré realiza neste sábado (1º) mais uma edição da Feira de Adoção de Animais, iniciativa que busca incentivar a adoção responsável e proporcionar uma nova chance a cães e gatos resgatados. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, em parceria com a PetCamp.

A feira contará com filhotes de cachorro disponíveis para adoção e também um catálogo com cães e gatos de diversas idades, todos cuidados e avaliados pelo Departamento de Proteção Animal.

De acordo com o secretário Thiago Bueno, o evento vai além da simples adoção. “Cada adoção representa uma vida transformada”, afirmou. “Nosso compromisso é aproximar quem deseja oferecer afeto daqueles que mais precisam dele”, completou.

Como adotar

Para levar um novo amigo para casa, é necessário:

  • Ser maior de 18 anos;
  • Apresentar documento de identificação com foto (RG ou CNH);
  • Levar um comprovante de residência atualizado.

A Prefeitura reforça que todos os animais disponíveis foram avaliados por veterinários e receberam os cuidados básicos de saúde antes da feira.

