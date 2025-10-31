O tradicional Baile do Servidor, em Campinas, será realizado nesta sexta-feira (31), no Prédio do Relógio – Pátio Ferroviário, localizado na Rua Dr. Sales de Oliveira, 1380, na Vila Industrial. O evento promete uma noite de muita música, diversão e confraternização entre os servidores municipais.

A entrada é gratuita, mas restrita a maiores de 18 anos. Há estacionamento gratuito no local, e os ingressos podem ser retirados online. O espaço também contará com comidas e bebidas disponíveis para compra durante a festa.

A secretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Eliane Jocelaine Pereira, destacou a importância do evento. “O Baile do Servidor está chegando e promete uma noite inesquecível! Teremos muita música, alegria e a celebração da amizade”, afirmou. “Corram e garantam os ingressos”, completou.