Uma ação de patrulhamento tático da Polícia Militar resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (31), no bairro Jardim das Águas, em Sumaré, nas proximidades do Condomínio Lindóia — área já conhecida pelas recorrentes ocorrências do tipo.
Durante a ronda, os policiais avistaram o suspeito vendendo entorpecentes para outro homem, que conseguiu fugir a pé antes da abordagem. O traficante, ao perceber a presença da viatura, correu entre os blocos tentando escapar. Ele usava blusa preta, bermuda jeans e chinelos, e carregava uma bolsa e uma sacola pretas.
Após perseguição, o homem foi detido dentro de um apartamento, onde tentou se trancar no banheiro. Durante a busca, os policiais encontraram dinheiro em espécie e uma grande quantidade de drogas:
- 150 flaconetes de cocaína
- 96 porções de crack
- 9 porções de “dry” (variação mais pura da maconha)
- 59 porções de maconha
- 1 celular
Na sacola abandonada durante a fuga, havia ainda 39 porções de maconha e 669 pinos de cocaína.
O suspeito foi preso em flagrante e levado ao Plantão Policial de Sumaré, junto com o material apreendido. Ele permanece à disposição da Justiça.