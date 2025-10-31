Uma ação de patrulhamento tático da Polícia Militar resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (31), no bairro Jardim das Águas, em Sumaré, nas proximidades do Condomínio Lindóia — área já conhecida pelas recorrentes ocorrências do tipo.

Durante a ronda, os policiais avistaram o suspeito vendendo entorpecentes para outro homem, que conseguiu fugir a pé antes da abordagem. O traficante, ao perceber a presença da viatura, correu entre os blocos tentando escapar. Ele usava blusa preta, bermuda jeans e chinelos, e carregava uma bolsa e uma sacola pretas.

Após perseguição, o homem foi detido dentro de um apartamento, onde tentou se trancar no banheiro. Durante a busca, os policiais encontraram dinheiro em espécie e uma grande quantidade de drogas: