Polícia prende homem por tráfico de drogas em condomínio

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Suspeito foi flagrado vendendo entorpecentes e tentou fugir pela área interna dos prédios; grande quantidade de drogas foi apreendida.
Suspeito foi flagrado vendendo entorpecentes e tentou fugir pela área interna dos prédios; grande quantidade de drogas foi apreendida.

Uma ação de patrulhamento tático da Polícia Militar resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (31), no bairro Jardim das Águas, em Sumaré, nas proximidades do Condomínio Lindóia — área já conhecida pelas recorrentes ocorrências do tipo.

Durante a ronda, os policiais avistaram o suspeito vendendo entorpecentes para outro homem, que conseguiu fugir a pé antes da abordagem. O traficante, ao perceber a presença da viatura, correu entre os blocos tentando escapar. Ele usava blusa preta, bermuda jeans e chinelos, e carregava uma bolsa e uma sacola pretas.

Após perseguição, o homem foi detido dentro de um apartamento, onde tentou se trancar no banheiro. Durante a busca, os policiais encontraram dinheiro em espécie e uma grande quantidade de drogas:

  • 150 flaconetes de cocaína
  • 96 porções de crack
  • 9 porções de “dry” (variação mais pura da maconha)
  • 59 porções de maconha
  • 1 celular

Na sacola abandonada durante a fuga, havia ainda 39 porções de maconha e 669 pinos de cocaína.

O suspeito foi preso em flagrante e levado ao Plantão Policial de Sumaré, junto com o material apreendido. Ele permanece à disposição da Justiça.

