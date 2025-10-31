31 de outubro de 2025
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso por agredir mulher de 18 anos e grávida em briga

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Vítima, que está gestante, foi socorrida por familiares e atendida com dores no nariz enquanto o agressor foi localizado na casa de uma tia.
Vítima, que está gestante, foi socorrida por familiares e atendida com dores no nariz enquanto o agressor foi localizado na casa de uma tia.

Um homem de 24 anos foi preso na noite de quinta-feira (30) após agredir a companheira de 18 anos, grávida, durante uma discussão no bairro Virgílio Basso, em Sumaré. O caso foi registrado no Plantão Policial da cidade.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de violência doméstica. Ao chegar ao local, na Rua João Gilberto Bueno, os policiais constataram que a vítima havia sido levada por familiares à UPA Macarenko para receber atendimento médico.

No hospital, os policiais encontraram a jovem em atendimento com uma obstetra, relatando fortes dores no nariz provocadas pelas agressões. Ela indicou aos agentes o local onde o suspeito poderia estar e acompanhou a equipe até o endereço.

O agressor foi localizado na casa de uma tia e admitiu ter tido um “desentendimento de casal”. Diante das evidências e do relato da vítima, ele foi conduzido à delegacia, onde o delegado elaborou o Boletim de Ocorrência por Lesão Corporal e determinou seu recolhimento à carceragem.

