O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e o 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de Campinas cumpriram, nesta quinta-feira (30), o mandado de prisão do último foragido da Operação Off White, identificado como Ronaldo Alexandre Vieira, capturado em Arraial D’Ajuda (BA). O suspeito era procurado pela Justiça e também teve sua residência em Mogi Guaçu alvo de busca e apreensão.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A operação mira esquemas de lavagem de dinheiro que, segundo as investigações, envolvem integrantes do PCC, traficantes, empresários e influenciadores. A ação foi deflagrada após autorização do juiz da 4ª Vara Criminal de Campinas, que expediu mandados de prisão preventiva, 11 buscas e apreensões, bloqueio e sequestro de 12 imóveis de luxo e o congelamento de contas bancárias.
As apurações indicam que o grupo movimentava grandes quantias oriundas do tráfico de drogas, utilizando empresas formais para dar aparência legal ao dinheiro.
Morte durante operação
Durante o cumprimento de mandados em Campinas, um homem identificado como Luis Carlos dos Santos morreu após confronto com policiais militares no Condomínio Colinas do Ermitage, em Sousas. Ele era um dos alvos da investigação e teria reagido à abordagem, segundo relato da corporação.