O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e o 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de Campinas cumpriram, nesta quinta-feira (30), o mandado de prisão do último foragido da Operação Off White, identificado como Ronaldo Alexandre Vieira, capturado em Arraial D’Ajuda (BA). O suspeito era procurado pela Justiça e também teve sua residência em Mogi Guaçu alvo de busca e apreensão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A operação mira esquemas de lavagem de dinheiro que, segundo as investigações, envolvem integrantes do PCC, traficantes, empresários e influenciadores. A ação foi deflagrada após autorização do juiz da 4ª Vara Criminal de Campinas, que expediu mandados de prisão preventiva, 11 buscas e apreensões, bloqueio e sequestro de 12 imóveis de luxo e o congelamento de contas bancárias.

As apurações indicam que o grupo movimentava grandes quantias oriundas do tráfico de drogas, utilizando empresas formais para dar aparência legal ao dinheiro.

Morte durante operação