PREVISÃO DO TEMPO

RMC tem previsão de chuva e tempo instável nesta sexta-feira

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
De acordo com as previsões meteorológicas, as chuvas podem ser intensas, acompanhadas de raios e ventanias, embora de forma pontual e rápida.
sexta-feira (31) será de tempo instável na Região Metropolitana de Campinas (RMC), com chuvas a qualquer hora do dia. Segundo as previsões meteorológicas, as precipitações podem ocorrer de forma intensa e passageira, acompanhadas de raios e ventos fortes.

Entre os períodos de chuva, são esperadas aberturas de sol entre nuvens. As temperaturas seguem em elevação gradual, e a máxima prevista para Campinas é de 24°C.

A Defesa Civil alerta para que motoristas redobrem a atenção nas vias, especialmente em pontos de alagamento e áreas de risco durante os momentos de chuva mais forte.

