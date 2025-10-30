A Prefeitura de Vinhedo inicia nesta sexta-feira (31) o processo de fechamento temporário da UPA 24h para a fase final das obras de reforma, que passa por sua primeira grande intervenção desde a inauguração, em 2012. A medida tem como meta ampliar a capacidade de atendimento.

O encerramento das atividades será feito gradualmente ao longo do fim de semana, permitindo o transporte de equipamentos e a realocação das equipes médicas e de enfermagem sem interrupção dos serviços. A partir de segunda-feira (3 de novembro), os atendimentos serão realizados em novos locais.

Os casos clínicos adultos (a partir de 16 anos) passarão a ser atendidos no Pronto Atendimento Dr. Tomaz Ortalle, enquanto o atendimento pediátrico será transferido para o antigo prédio do P.A. Capela. Para situações de maior complexidade, o suporte continuará sendo prestado pela Santa Casa de Vinhedo.