31 de outubro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
SAÚDE PÚBLICA

Vinhedo fecha UPA 24h para reforma e redistribui atendimentos

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
UPA 24h de Vinhedo será fechada temporariamente para obras de modernização; atendimentos serão transferidos para outras unidades a partir de segunda (3).
UPA 24h de Vinhedo será fechada temporariamente para obras de modernização; atendimentos serão transferidos para outras unidades a partir de segunda (3).

Prefeitura de Vinhedo inicia nesta sexta-feira (31) o processo de fechamento temporário da UPA 24h para a fase final das obras de reforma, que passa por sua primeira grande intervenção desde a inauguração, em 2012. A medida tem como meta ampliar a capacidade de atendimento.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O encerramento das atividades será feito gradualmente ao longo do fim de semana, permitindo o transporte de equipamentos e a realocação das equipes médicas e de enfermagem sem interrupção dos serviços. A partir de segunda-feira (3 de novembro), os atendimentos serão realizados em novos locais.

Os casos clínicos adultos (a partir de 16 anos) passarão a ser atendidos no Pronto Atendimento Dr. Tomaz Ortalle, enquanto o atendimento pediátrico será transferido para o antigo prédio do P.A. Capela. Para situações de maior complexidade, o suporte continuará sendo prestado pela Santa Casa de Vinhedo.

Durante o período de obras, o serviço de triagem e classificação de risco seguirá normalmente, realizado pelos enfermeiros conforme protocolo. Casos graves de urgência e emergência poderão ser acionados pelos telefones 192 (SAMU) e 193 (Bombeiros). Já o serviço de Raio-X agendado seguirá em funcionamento nas dependências da própria UPA.

A reforma inclui pintura completa, troca de portas e janelas, melhoria no sistema de drenagem, atualização elétrica, construção de um morgue e reorganização do estacionamento de motos. Também estão previstas a ampliação do laboratório municipal e do Serviço Móvel de Urgência (192), que continuarão operando durante as intervenções.

A previsão de conclusão é para março de 2026.

Comentários

Comentários