31 de outubro de 2025
CULTURA E LAZER

Campinas recebe festival gratuito de samba e pagode

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Festival gratuito na Praça Arautos da Paz reúne grandes nomes do samba e pagode entre esta sexta e domingo.
Campinas vai respirar samba e pagode durante três dias de festa com o festival gratuito que acontece entre 31 de outubro e 2 de novembro, na Praça Arautos da Paz. O evento promete celebrar a cultura popular brasileira com música, gastronomia e lazer, reunindo atrações para todas as idades.

A programação musical é o grande destaque e inclui shows de grupos consagrados e bandas regionais. A abertura será na sexta-feira (31), às 19h, com o Grupo Envolvência, que promete embalar o público com sucessos do samba contemporâneo.

No sábado (1º de novembro), o ritmo continua com o Grupo Samprazer e o Esqueminha do MC Bola, a partir das 19h, trazendo o balanço do pagode paulista para o palco principal. Já no domingo (2 de novembro), quem encerra o festival é o Grupo Exalta, acompanhado de convidados especiais, também às 19h.

Além da música, o festival contará com praça de alimentação, espaço kids com brinquedos infantis e estrutura completa de segurança e acessibilidade.

