Campinas vai respirar samba e pagode durante três dias de festa com o festival gratuito que acontece entre 31 de outubro e 2 de novembro, na Praça Arautos da Paz. O evento promete celebrar a cultura popular brasileira com música, gastronomia e lazer, reunindo atrações para todas as idades.
A programação musical é o grande destaque e inclui shows de grupos consagrados e bandas regionais. A abertura será na sexta-feira (31), às 19h, com o Grupo Envolvência, que promete embalar o público com sucessos do samba contemporâneo.
No sábado (1º de novembro), o ritmo continua com o Grupo Samprazer e o Esqueminha do MC Bola, a partir das 19h, trazendo o balanço do pagode paulista para o palco principal. Já no domingo (2 de novembro), quem encerra o festival é o Grupo Exalta, acompanhado de convidados especiais, também às 19h.
Além da música, o festival contará com praça de alimentação, espaço kids com brinquedos infantis e estrutura completa de segurança e acessibilidade.