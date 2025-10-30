31 de outubro de 2025
ABSURDO

Irmãos são investigados por ameaça e disparo contra inquilino

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Discussão entre locador e inquilino em propriedade rural de Indaiatuba terminou com ameaça e disparo de arma; um dos irmãos foi preso em flagrante.
Um conflito em uma propriedade rural localizada na Avenida Coronel Antônio Estanislau do Amaral, no Jardim Juliana, em Indaiatuba, terminou com ameaças e disparo de arma de fogo na tarde desta quarta-feira. O caso foi registrado pela Delegacia de Plantão e envolveu dois irmãos e o inquilino do imóvel.

De acordo com o boletim de ocorrência, o locatário procurou ajuda da Guarda Civil Municipal (GCM) após afirmar ter sido ameaçado com um revólver calibre .38 por pelo proprietário do terreno em que estava. A discussão teria ocorrido por motivos ligados ao contrato de locação.

Durante o desentendimento, o irmão do dono da área e atirador esportivo (CAC), teria chegado ao local portando uma carabina calibre 12, com a qual efetuou um disparo contra uma árvore. Em seguida, recolheu o estojo da munição e fugiu em uma caminhonete Ford Ranger cinza.

A GCM foi acionada e conduziu os envolvidos à delegacia. No depoimento, o proprietário do terreno confirmou a ameaça, admitindo ter usado a arma do pai, que foi entregue voluntariamente às autoridades. Ele negou, no entanto, ter visto o disparo feito pelo irmão.

A vítima apresentou vídeos que registram as ameaças e o tiro, o que levou à prisão em flagrante contra o dono da área pelo crime de ameaça. Já o irmão passou a ser investigado pelo disparo de arma de fogo, conforme previsto no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento.

O caso foi encaminhado à Delegacia responsável pela área dos fatos, que dará continuidade às investigações.

