Um conflito em uma propriedade rural localizada na Avenida Coronel Antônio Estanislau do Amaral, no Jardim Juliana, em Indaiatuba, terminou com ameaças e disparo de arma de fogo na tarde desta quarta-feira. O caso foi registrado pela Delegacia de Plantão e envolveu dois irmãos e o inquilino do imóvel.

De acordo com o boletim de ocorrência, o locatário procurou ajuda da Guarda Civil Municipal (GCM) após afirmar ter sido ameaçado com um revólver calibre .38 por pelo proprietário do terreno em que estava. A discussão teria ocorrido por motivos ligados ao contrato de locação.

Durante o desentendimento, o irmão do dono da área e atirador esportivo (CAC), teria chegado ao local portando uma carabina calibre 12, com a qual efetuou um disparo contra uma árvore. Em seguida, recolheu o estojo da munição e fugiu em uma caminhonete Ford Ranger cinza.