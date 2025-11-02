O potencial do milho como matéria-prima para a produção de etanol no estado de São Paulo será o foco do Centro de Ciência para o Desenvolvimento do Etanol (CCD Etanol), projeto recém-aprovado pelo programa Cepid (Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão), da Fapesp. O novo centro terá como sede o Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (Nipe) da Unicamp e reunirá uma rede de instituições voltadas à inovação no setor energético.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O pesquisador responsável é o professor Luiz Augusto Barbosa Cortez, aposentado da Faculdade de Engenharia Agrícola (Feagri) e colaborador do Nipe. Referência nacional no tema, Cortez ressalta que o Brasil vive um momento estratégico. “Há 50 anos o Proálcool consolidou o modelo de produção sustentável de etanol, açúcar e bioeletricidade. Agora, o desafio é diversificar e incorporar o milho como nova fonte”, afirma.

Atualmente, o Brasil produz cerca de 38 milhões de litros de etanol, sendo 75% derivados da cana-de-açúcar e 25% do milho. Nos Estados Unidos, país mais avançado nesse tipo de produção, o número chega a 60 bilhões de litros apenas com milho. “Não se trata de substituir a cana, mas de integrar as duas culturas. Essa combinação pode tornar o setor mais competitivo”, explica Cortez.