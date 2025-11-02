O potencial do milho como matéria-prima para a produção de etanol no estado de São Paulo será o foco do Centro de Ciência para o Desenvolvimento do Etanol (CCD Etanol), projeto recém-aprovado pelo programa Cepid (Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão), da Fapesp. O novo centro terá como sede o Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (Nipe) da Unicamp e reunirá uma rede de instituições voltadas à inovação no setor energético.
O pesquisador responsável é o professor Luiz Augusto Barbosa Cortez, aposentado da Faculdade de Engenharia Agrícola (Feagri) e colaborador do Nipe. Referência nacional no tema, Cortez ressalta que o Brasil vive um momento estratégico. “Há 50 anos o Proálcool consolidou o modelo de produção sustentável de etanol, açúcar e bioeletricidade. Agora, o desafio é diversificar e incorporar o milho como nova fonte”, afirma.
Atualmente, o Brasil produz cerca de 38 milhões de litros de etanol, sendo 75% derivados da cana-de-açúcar e 25% do milho. Nos Estados Unidos, país mais avançado nesse tipo de produção, o número chega a 60 bilhões de litros apenas com milho. “Não se trata de substituir a cana, mas de integrar as duas culturas. Essa combinação pode tornar o setor mais competitivo”, explica Cortez.
Segundo o pesquisador, o etanol de cana tem maior rendimento por hectare (7 mil litros), enquanto o etanol de milho gera cerca de 4,5 mil litros, mas com vantagens complementares — como a produção do farelo proteico utilizado na alimentação animal. “Com isso, é possível reduzir a área de pastagem e liberar terras para o cultivo agrícola. O gado ocupa 160 milhões de hectares no país; há espaço para otimizar o uso do solo”, pontua.
Entre os desafios, Cortez cita a sazonalidade da cana e a cogeração de energia com o bagaço, vantagens que o milho não possui. No entanto, ele destaca que as usinas de milho podem operar o ano todo e utilizam grande parte dos mesmos equipamentos, exigindo menor investimento inicial.
O CCD Etanol contará com dez pesquisadores fixos, que serão selecionados até o fim do ano, e parcerias com instituições estratégicas, como a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo (Saasp), a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), a Fundepag, a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), o Instituto Agronômico de Campinas (IAC), a Embrapa Territorial, o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), o Instituto de Zootecnia (IZ) e o Instituto de Energia e Ambiente da USP (IEE-USP).
O projeto também prevê ações de articulação com prefeituras e entidades do setor, com a realização de workshops e estudos técnicos para apoiar políticas públicas municipais. “O etanol é uma vocação nacional, e São Paulo pode ser o primeiro estado a integrar cana e milho em larga escala. As prefeituras serão nossas parceiras nesse movimento”, conclui Cortez.