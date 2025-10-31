A Faculdade de Educação Física (FEF) da Unicamp sediará o Centro de Pesquisa e Inovação em Equidade, Educação Física Inclusiva e Esporte Paralímpico, projeto selecionado pelo Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid) da Fapesp. A iniciativa busca fortalecer o campo da atividade física adaptada e promover o acesso universal ao esporte.
De acordo com a coordenadora do projeto, a professora Maria Luiza Tanure Alves, o novo centro consolida uma trajetória histórica da Unicamp na área. “A FEF tem tradição no campo da atividade física adaptada. Este centro reconhece essa história e ajudará a disseminar o paradesporto em nossa sociedade”, afirma.
O projeto prevê integração entre pesquisa, formação de professores e eventos científicos, além de parcerias com escolas municipais de Campinas, Valinhos, Vinhedo, Itatiba e Leme, e confederações de esportes paralímpicos. As atividades nas escolas devem começar no início do ano letivo de 2026, com capacitação de professores e inclusão do paradesporto no currículo escolar.
O diretor da FEF, Odilon José Roble, destacou a relevância da iniciativa. “É um projeto de grandes proporções e o primeiro com essa dimensão. A Unicamp volta a exercer um papel fundamental na promoção dos esportes adaptados no país”, afirmou.
O centro terá duas linhas de atuação principais: o fomento a políticas públicas de inclusão esportiva nas escolas e o monitoramento de paratletas de alto rendimento, desde o início da formação esportiva. A proposta é que alunos com e sem deficiência aprendam juntos modalidades tradicionais e paralímpicas, reforçando o conceito de educação física inclusiva.
Para Alves, o impacto vai além da universidade. “O esporte é um direito, não um privilégio. O centro assumirá uma responsabilidade nacional ao trabalhar com pesquisadores de todas as regiões do Brasil e de instituições da Inglaterra e dos Estados Unidos”, disse.
O projeto tem como inspiração o Adapta FEF, festival realizado com escolas públicas de Campinas, que serviu de base para o modelo de integração que agora será expandido.