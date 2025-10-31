A Faculdade de Educação Física (FEF) da Unicamp sediará o Centro de Pesquisa e Inovação em Equidade, Educação Física Inclusiva e Esporte Paralímpico, projeto selecionado pelo Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid) da Fapesp. A iniciativa busca fortalecer o campo da atividade física adaptada e promover o acesso universal ao esporte.

De acordo com a coordenadora do projeto, a professora Maria Luiza Tanure Alves, o novo centro consolida uma trajetória histórica da Unicamp na área. “A FEF tem tradição no campo da atividade física adaptada. Este centro reconhece essa história e ajudará a disseminar o paradesporto em nossa sociedade”, afirma.

O projeto prevê integração entre pesquisa, formação de professores e eventos científicos, além de parcerias com escolas municipais de Campinas, Valinhos, Vinhedo, Itatiba e Leme, e confederações de esportes paralímpicos. As atividades nas escolas devem começar no início do ano letivo de 2026, com capacitação de professores e inclusão do paradesporto no currículo escolar.