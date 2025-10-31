A tradição de levar flores aos cemitérios no Dia de Finados pode estar diminuindo entre as gerações mais jovens, mas ainda garante fôlego para o setor de floricultura no país. O Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor) estima que as vendas cresçam 7% neste ano em relação a 2024, mantendo a data entre as mais relevantes para o comércio de flores, com 3% do faturamento anual do setor.
No Ceaflor, em Jaguariúna, o maior mercado atacadista de flores e plantas ornamentais do Brasil, o movimento começou cedo. Os produtores de espécies tradicionais, como crisântemos, kalanchoes e kalandivas, anteciparam as entregas e registraram estoques praticamente esgotados. Além das flores típicas, cresce o interesse por espécies envasadas e plantas verdes, que vêm conquistando espaço entre os consumidores.
O produtor Dirceu Hasimoto, da Mix Flores (Atibaia/SP), conta que precisou reduzir em 20% a produção por causa do aumento dos custos e da dificuldade de contratar trabalhadores. “Mesmo com menos flores, vendemos tudo. A demanda continua alta, mas falta gente para o trabalho no campo”, afirmou.
Já o engenheiro agrônomo Caio Shiroto, da Flora Shiroto, seguiu na direção oposta e ampliou em 20% o cultivo de crisântemos, apostando no aumento do público neste ano. “Com o feriado caindo em um domingo, esperamos mais visitas aos cemitérios e um impulso maior nas vendas”, disse.
Shiroto explica que o cultivo de crisântemos exige controle rigoroso de temperatura e luminosidade, o que demanda investimento em tecnologia e estrutura. “Nem sempre as flores se desenvolvem no mesmo ritmo. Precisamos ajustar a produção o tempo todo para chegar na data certa”, completou.
Para o presidente do Ceaflor, Antônio Carlos Rodrigues, os produtores estão conseguindo diversificar o mercado e ampliar a oferta. “O consumidor passou a valorizar mais as flores envasadas, que duram mais tempo e podem ser usadas tanto em homenagens quanto em casa. Finados ainda é uma data simbólica e de grande importância para o setor”, ressaltou.
Com seis anos de operação, o Ceaflor se tornou um símbolo da força da floricultura nacional, reunindo 946 boxes e mais de 1.600 empregos diretos. Desde sua inauguração, o centro ajudou a elevar a participação da região de Holambra no mercado brasileiro de flores de 48% para quase 70%, consolidando o interior paulista como referência no segmento.