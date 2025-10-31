A tradição de levar flores aos cemitérios no Dia de Finados pode estar diminuindo entre as gerações mais jovens, mas ainda garante fôlego para o setor de floricultura no país. O Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor) estima que as vendas cresçam 7% neste ano em relação a 2024, mantendo a data entre as mais relevantes para o comércio de flores, com 3% do faturamento anual do setor.

No Ceaflor, em Jaguariúna, o maior mercado atacadista de flores e plantas ornamentais do Brasil, o movimento começou cedo. Os produtores de espécies tradicionais, como crisântemos, kalanchoes e kalandivas, anteciparam as entregas e registraram estoques praticamente esgotados. Além das flores típicas, cresce o interesse por espécies envasadas e plantas verdes, que vêm conquistando espaço entre os consumidores.

O produtor Dirceu Hasimoto, da Mix Flores (Atibaia/SP), conta que precisou reduzir em 20% a produção por causa do aumento dos custos e da dificuldade de contratar trabalhadores. “Mesmo com menos flores, vendemos tudo. A demanda continua alta, mas falta gente para o trabalho no campo”, afirmou.