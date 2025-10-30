31 de outubro de 2025
CULTURA E MÚSICA

Orquestra Sinfônica faz ensaio aberto do Cabaret Concerto

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Orquestra Sinfônica de Campinas abre os bastidores do espetáculo Cabaret Concerto com ensaio gratuito neste sábado (1º), no Teatro Castro Mendes.
Orquestra Sinfônica de Campinas abre os bastidores do espetáculo Cabaret Concerto com ensaio gratuito neste sábado (1º), no Teatro Castro Mendes.

Orquestra Sinfônica de Campinas realiza neste sábado (1º de novembro) um ensaio aberto ao público do espetáculo Cabaret Concerto, no Teatro Castro Mendes, na Vila Industrial. A atividade começa às 10h, tem entrada gratuita e classificação indicativa para maiores de 16 anos.

A iniciativa busca aproximar o público do processo criativo da orquestra e oferecer uma experiência musical para quem não conseguiu ingressos para a apresentação oficial, marcada para o mesmo dia, às 20h, com regência do maestro Carlos Prazeres. Todos os bilhetes para o concerto noturno estão esgotados na plataforma Sympla.

Inspirado nos cabarés europeus do início do século XX, o Cabaret Concerto celebra a liberdade artística, afetiva e emocional, mesclando drama, ironia e paixão. O espetáculo presta homenagem à obra de Kurt Weill e Bertolt Brecht, transformando a dor em beleza através da música.

Com arranjos sinfônicos inéditos e participações de Raquel Paulin, Mãeana e Almério, o concerto reúne repertório que percorre nomes como Ary Barroso, Dolores Duran, Reginaldo Rossi, Zé Ramalho, Fagner e João Gomes.

Dividido em três atosAbertura: o palco se abre, O cabaré está cheio de histórias e A dor de amar —, o espetáculo cria uma narrativa que mistura música popular e teatro, encerrando com um final apoteótico, em coro coletivo do público ao som de “Boate Azul”, “Fogo e Paixão” e “Evidências”.

