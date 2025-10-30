A Orquestra Sinfônica de Campinas realiza neste sábado (1º de novembro) um ensaio aberto ao público do espetáculo Cabaret Concerto, no Teatro Castro Mendes, na Vila Industrial. A atividade começa às 10h, tem entrada gratuita e classificação indicativa para maiores de 16 anos.

A iniciativa busca aproximar o público do processo criativo da orquestra e oferecer uma experiência musical para quem não conseguiu ingressos para a apresentação oficial, marcada para o mesmo dia, às 20h, com regência do maestro Carlos Prazeres. Todos os bilhetes para o concerto noturno estão esgotados na plataforma Sympla.

Inspirado nos cabarés europeus do início do século XX, o Cabaret Concerto celebra a liberdade artística, afetiva e emocional, mesclando drama, ironia e paixão. O espetáculo presta homenagem à obra de Kurt Weill e Bertolt Brecht, transformando a dor em beleza através da música.