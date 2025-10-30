Campinas passou a contar, desde esta quarta-feira (29), com os primeiros semáforos dotados de temporizadores regressivos, instalados no cruzamento da Avenida das Amoreiras com as vias Dante Alighieri e Dom Joaquim Mamede da Silva/Mirandópolis, no Jardim do Lago. O projeto é uma iniciativa da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) e será monitorado por 30 dias antes de uma possível expansão para outros pontos da cidade.
Os novos equipamentos indicam, por meio de luzes que se apagam gradualmente, o tempo restante para a mudança de sinal. O contador regressivo funciona tanto nas fases vermelha quanto verde, permitindo que motoristas e pedestres se antecipem à transição do semáforo.
Um dos dispositivos foi instalado na altura da Estação BRT Anhanguera, controlando a travessia de pedestres, que ocorre mediante o acionamento de botoeiras. O outro, posicionado próximo à Dante Alighieri, organiza o fluxo de veículos sem alterar a programação anterior dos sinais.
De acordo com a Emdec, a tecnologia traz benefícios como maior fluidez no trânsito, redução de freadas bruscas, economia de combustível e diminuição das emissões de gases poluentes. Além disso, contribui para aumentar a segurança de idosos e pessoas com mobilidade reduzida, oferecendo mais previsibilidade aos condutores.
O investimento na implantação dos temporizadores foi de R$ 34,5 mil. Os pontos foram escolhidos por estarem conectados ao Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte da Emdec, o que permite o acompanhamento remoto do funcionamento dos equipamentos por meio de videomonitoramento.
Nos primeiros dias, agentes da mobilidade urbana estarão no local para observar o comportamento do tráfego e dos pedestres diante da novidade.