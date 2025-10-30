31 de outubro de 2025
SUMARÉ

Esposa é enforcada e ameaçada de morte pelo marido

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem foi preso em flagrante após vítima relatar agressões, incluindo tentativa de estrangulamento e ameaças com faca.
Homem foi preso em flagrante após vítima relatar agressões, incluindo tentativa de estrangulamento e ameaças com faca.

Uma mulher foi vítima de violência doméstica no Jardim dos Ipês, em Sumaré, após ser agredida e ameaçada de morte pelo companheiro. Segundo o boletim de ocorrência, o homem tentou estrangulá-la e a intimidou com uma faca.

A Polícia Militar foi acionada e se dirigiu à Rua Pedro de Oliveira, onde a vítima relatou que vinha sofrendo agressões frequentes. No episódio mais recente, o agressor, visivelmente embriagado, estava deitado no chão da casa quando foi localizado pelos policiais.

Diante do comportamento violento, foi necessário o uso de algemas para contê-lo. Mesmo imobilizado, o homem continuou fazendo ameaças à vítima.

Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial de Sumaré, onde o agressor foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.

