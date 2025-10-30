31 de outubro de 2025
VIOLÊNCIA

Mulher é agredida por ex ao descer de ônibus na Moraes Salles

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Vítima foi socorrida e encaminhada para UPA; agressor fugiu do local e não foi localizado.

Uma mulher de 35 anos foi agredida pelo ex-companheiro na manhã desta quarta-feira (29), no Centro de Campinas. O caso ocorreu quando a vítima descia de um ônibus na Avenida Moraes Salles, próximo à esquina com a Coronel Quirino, e foi contido graças à intervenção de um agente da Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas).

O servidor testemunhou a agressão e interveio imediatamente, impedindo que a violência se agravasse. Ele também acionou a Guarda Municipal, mas o agressor fugiu antes da chegada da equipe e segue foragido.

A vítima, que já possuía uma medida protetiva expedida pela Justiça, recebeu atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Com inchaço no braço, ela foi encaminhada à UPA Carlos Lourenço, onde recebeu cuidados médicos.

