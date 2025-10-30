31 de outubro de 2025
PREVISÃO DO TEMPO

Frente fria mantém tempo instável com previsão de chuvas fortes

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
De acordo com o sistema de previsão do tempo, as precipitações podem ser fortes, acompanhadas de raios e ventanias, embora de forma pontual e passageira.
Uma massa de ar frio mantém o tempo instável nesta quinta-feira (30) em toda a Região Metropolitana de Campinas (RMC), com previsão de chuva a qualquer hora do dia. Segundo o sistema meteorológico, as precipitações podem ser fortes e acompanhadas de raios e ventanias, embora de forma pontual e passageira.

Os ventos frios e úmidos vindos do oceano são os responsáveis pelo céu encoberto e pela queda nas temperaturas. Em Campinas, a máxima não deve passar dos 21°C.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

