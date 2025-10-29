31 de outubro de 2025
CRISE NO LEGISLATIVO

Câmara rejeita pedido de CP contra Mariana Conti

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/CMC
Legislativo arquivou o pedido de abertura de Comissão Processante e encerrou o caso envolvendo a vereadora Mariana Conti (PSOL).
Legislativo arquivou o pedido de abertura de Comissão Processante e encerrou o caso envolvendo a vereadora Mariana Conti (PSOL).

Câmara Municipal de Campinas rejeitou, na sessão desta quarta-feira (29), o pedido de abertura de uma Comissão Processante (CP) contra a vereadora Mariana Conti (PSOL). A decisão encerrou o caso que havia sido apresentado pelo vereador Nelson Hossri (PSD), que acusava a parlamentar de infração político-administrativa por ter se licenciado do mandato para participar de uma missão humanitária na Faixa de Gaza. Foram 21 votos pelo arquivamento, 8 pelo prosseguimento da denúncia e duas abstenções.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A votação ocorreu em meio a um plenário lotado e clima de tensão, com a presença de apoiadores e opositores da vereadora. Apesar das manifestações e do embate entre grupos políticos, a maioria dos vereadores votou contra a abertura da comissão, entendendo que não havia irregularidade na licença concedida.

A licença de Mariana havia sido autorizada pela Mesa Diretora, sem remuneração, conforme previsto na Lei Orgânica do Município e no artigo 56 da Constituição Federal. O pedido de investigação, portanto, foi considerado inconsistente.

Durante a sessão, Mariana defendeu sua atuação e afirmou que o processo representava uma tentativa de retaliação ideológica.

A rejeição do pedido e o consequente arquivamento colocam fim a uma das sessões mais tumultuadas do ano, marcada por gritos, ironias e trocas de provocações entre parlamentares de diferentes espectros políticos.

