A Câmara Municipal de Campinas rejeitou, na sessão desta quarta-feira (29), o pedido de abertura de uma Comissão Processante (CP) contra a vereadora Mariana Conti (PSOL). A decisão encerrou o caso que havia sido apresentado pelo vereador Nelson Hossri (PSD), que acusava a parlamentar de infração político-administrativa por ter se licenciado do mandato para participar de uma missão humanitária na Faixa de Gaza. Foram 21 votos pelo arquivamento, 8 pelo prosseguimento da denúncia e duas abstenções.

A votação ocorreu em meio a um plenário lotado e clima de tensão, com a presença de apoiadores e opositores da vereadora. Apesar das manifestações e do embate entre grupos políticos, a maioria dos vereadores votou contra a abertura da comissão, entendendo que não havia irregularidade na licença concedida.

A licença de Mariana havia sido autorizada pela Mesa Diretora, sem remuneração, conforme previsto na Lei Orgânica do Município e no artigo 56 da Constituição Federal. O pedido de investigação, portanto, foi considerado inconsistente.