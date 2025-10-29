A chuva intensa que atingiu Campinas na tarde desta quarta-feira (29) deixou diversos pontos da cidade alagados e causou transtornos no trânsito. De acordo com o CIIAGRO (Centro Integrado de Informações Meteorológicas), vinculado ao Instituto Agronômico de Campinas (IAC), foram registrados 22 milímetros de precipitação até as 16h.
Apesar dos impactos em várias regiões, não houve registro de feridos, segundo a Defesa Civil.
As áreas mais atingidas foram os bairros Vila Marieta, Jardim Brasil, Piçarrão, Kartódromo e Avenida Princesa d’Oeste, onde a água chegou à altura dos pneus de veículos. Imagens enviadas por moradores mostram ruas tomadas pela enxurrada e motoristas tentando atravessar trechos críticos.
A Defesa Civil confirmou alagamentos em quatro pontos principais: Avenida das Amoreiras com Dom Joaquim Mamede Leite; Avenida das Amoreiras com Las Casas dos Santos; Avenida Princesa d’Oeste; e Avenida Carlos de Campos com o Balão do Curtume.
O órgão também registrou duas quedas de árvores, sendo uma na Vila Costa e Silva, na região Leste, e outra na Vila Progresso, na região Sul. Um muro desabou no Jardim Santa Lúcia, e dois imóveis foram invadidos pela água — um na Cidade Jardim e outro no Jardim Tamoio.
As equipes da Secretaria de Serviços Públicos estão nas ruas desde o fim da tarde, realizando limpeza e desobstrução das vias mais afetadas. A Defesa Civil segue monitorando áreas de risco e novos alagamentos.