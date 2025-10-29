A chuva intensa que atingiu Campinas na tarde desta quarta-feira (29) deixou diversos pontos da cidade alagados e causou transtornos no trânsito. De acordo com o CIIAGRO (Centro Integrado de Informações Meteorológicas), vinculado ao Instituto Agronômico de Campinas (IAC), foram registrados 22 milímetros de precipitação até as 16h.

Apesar dos impactos em várias regiões, não houve registro de feridos, segundo a Defesa Civil.

As áreas mais atingidas foram os bairros Vila Marieta, Jardim Brasil, Piçarrão, Kartódromo e Avenida Princesa d’Oeste, onde a água chegou à altura dos pneus de veículos. Imagens enviadas por moradores mostram ruas tomadas pela enxurrada e motoristas tentando atravessar trechos críticos.