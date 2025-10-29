A Autoban realiza entre hoje (29) e sexta-feira (31) o recapeamento dos ramos F e I do dispositivo no km 97 da Rodovia Anhanguera (SP-330) — trecho conhecido como Trevo da Bosch, em Campinas. Os trabalhos acontecem sempre das 21h às 5h, com interdições totais nesses acessos durante o período.

De acordo com a concessionária, a intervenção é necessária para melhorar as condições do pavimento e garantir mais segurança viária na região, que concentra grande fluxo de veículos de carga e de trabalhadores que se deslocam diariamente para empresas do entorno.

Interdições e alternativas de rota

RAMO F (interdição total) – Saída 97B, com acesso à Hortolândia, Monte Mor e Capivari .

Alternativa: retorno no dispositivo do km 101+500 , com acesso pela marginal no km 98+000 .

– Saída 97B, com acesso à . Alternativa: retorno no dispositivo do , com acesso pela marginal no . RAMO I (interdição total) – Acesso à Sumaré e Americana.

Alternativa: retorno pela Avenida Robert Bosch (Saída 1) e acesso ao Ramo G no próprio dispositivo do km 97+753.

A Autoban reforça que o trecho estará totalmente sinalizado e recomenda aos motoristas reduzir a velocidade, manter distância segura e respeitar a sinalização das equipes durante a execução dos trabalhos.