DIA DE FINADOS

Cemitérios esperam mais de 120 mil para Dia de Finados

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 3 min
Divulgação/PMC
Campinas se prepara para receber multidão até domingo; programação inclui missas, música e homenagens.
Os cemitérios de Campinas devem receber mais de 120 mil visitantes até domingo (2 de novembro), feriado de Dia de Finados. A Prefeitura, por meio da Setec (Serviços Técnicos Gerais), e as redes particulares Flamboyant, Aleias e Acácias prepararam uma ampla estrutura para acolher o público, com reforço na limpeza, ampliação de horários, missas e apresentações musicais.

Nos três cemitérios municipais — Saudade, Sousas e Nossa Senhora da Conceição (Amarais) —, a expectativa é de cerca de 100 mil visitantes ao longo do feriado. O Cemitério da Saudade, o mais tradicional da cidade, passou por uma revitalização completa, com substituição de pisos e muros e instalação de 66 câmeras de segurança.

Em Sousas, a troca do telhado dos velórios está em fase final, oferecendo mais conforto e segurança às famílias.

Para o fim de semana prolongado, o horário de visitação foi ampliado:

  • Sábado (1º/11) e domingo (2/11): das 6h às 18h
  • Demais dias: das 7h às 17h

Durante o feriado, equipes da Setec estarão mobilizadas para atender o público, com informações sobre jazigos, apoio a pessoas com mobilidade reduzida e fiscalização para coibir o comércio irregular.

A Prefeitura também instalará sanitários químicos, distribuirá copos d’água e botões de rosas como forma simbólica de homenagem. Os serviços de manutenção contaram com apoio da Secretaria de Serviços Públicos e de reeducandos do sistema prisional, em ação voltada à reinserção social.

As Missas de Finados serão celebradas no sábado (2), com os seguintes horários:

  • Saudade e Amarais: 7h, 8h30, 10h30, 14h e 16h
  • Sousas: 9h

Cemitérios particulares terão música e homenagens


Divulgação

Nos cemitérios Parque Flamboyant, Parque das Aleias e Parque das Acácias, a expectativa é de 20 mil visitantes. As homenagens organizadas pela Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia transformarão o feriado em um dia de serenidade e fé, com música ao vivo e missas ao longo do dia.

Os visitantes serão recebidos com apresentações de quartetos de cordas formados por músicos das orquestras sinfônicas de Campinas e região, sob direção do violinista Ernani Teixeira. O repertório incluirá corais, cantatas e peças clássicas.

A estrutura contará também com cadeiras de quick massage e espaços de acolhimento para o público.

A missa das 16h, na Capela de Todos os Santos, no Cemitério Flamboyant, será o ponto alto da programação, com a participação do Coro da Arquidiocese de Campinas, sob regência do maestro Clayton Dias e acompanhamento da organista Ana Carolina Sacco.

Será um momento de comunhão, lembrança e esperança cristã, elevando pela música e pela fé uma prece por todos os que repousam no Senhor”, destacou o maestro Clayton Dias.

Programação – Missas de Finados (2 de novembro)

Cemitério da Saudade e Nossa Senhora da Conceição (Amarais): 7h, 8h30, 10h30, 14h e 16h

Cemitério de Sousas: 9h

Cemitério Flamboyant – Capela de Todos os Santos
7h Pe. José Tadeu Aguiar Lima (Paróquia Santa Edwiges)
8h30 Pe. José Antonio Trasferetti (Santuário Santa Rita de Cássia)
10h30 Pe. Bruno Alencar Alexandroni (Santuário Santa Rita de Cássia)
6h Mons. Fernando de G. Moreira (Santuário Santa Rita de Cássia)
(participação do Coro da Arquidiocese de Campinas)

Cemitério das Acácias – Capela Local
7h Pe. Carlos Marassato de Moraes (Paróquia Santa Luzia)
14h Pe. José Siqueira Barbosa (Paróquia São João Batista)
16h Côn. Claudio Zaccaria Menegazzi (Paróquia Santo Cura dArs)

