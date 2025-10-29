Os cemitérios de Campinas devem receber mais de 120 mil visitantes até domingo (2 de novembro), feriado de Dia de Finados. A Prefeitura, por meio da Setec (Serviços Técnicos Gerais), e as redes particulares Flamboyant, Aleias e Acácias prepararam uma ampla estrutura para acolher o público, com reforço na limpeza, ampliação de horários, missas e apresentações musicais.

Nos três cemitérios municipais — Saudade, Sousas e Nossa Senhora da Conceição (Amarais) —, a expectativa é de cerca de 100 mil visitantes ao longo do feriado. O Cemitério da Saudade, o mais tradicional da cidade, passou por uma revitalização completa, com substituição de pisos e muros e instalação de 66 câmeras de segurança.

Em Sousas, a troca do telhado dos velórios está em fase final, oferecendo mais conforto e segurança às famílias.