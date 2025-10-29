Os cemitérios de Campinas devem receber mais de 120 mil visitantes até domingo (2 de novembro), feriado de Dia de Finados. A Prefeitura, por meio da Setec (Serviços Técnicos Gerais), e as redes particulares Flamboyant, Aleias e Acácias prepararam uma ampla estrutura para acolher o público, com reforço na limpeza, ampliação de horários, missas e apresentações musicais.
Nos três cemitérios municipais — Saudade, Sousas e Nossa Senhora da Conceição (Amarais) —, a expectativa é de cerca de 100 mil visitantes ao longo do feriado. O Cemitério da Saudade, o mais tradicional da cidade, passou por uma revitalização completa, com substituição de pisos e muros e instalação de 66 câmeras de segurança.
Em Sousas, a troca do telhado dos velórios está em fase final, oferecendo mais conforto e segurança às famílias.
Para o fim de semana prolongado, o horário de visitação foi ampliado:
- Sábado (1º/11) e domingo (2/11): das 6h às 18h
- Demais dias: das 7h às 17h
Durante o feriado, equipes da Setec estarão mobilizadas para atender o público, com informações sobre jazigos, apoio a pessoas com mobilidade reduzida e fiscalização para coibir o comércio irregular.
A Prefeitura também instalará sanitários químicos, distribuirá copos d’água e botões de rosas como forma simbólica de homenagem. Os serviços de manutenção contaram com apoio da Secretaria de Serviços Públicos e de reeducandos do sistema prisional, em ação voltada à reinserção social.
As Missas de Finados serão celebradas no sábado (2), com os seguintes horários:
- Saudade e Amarais: 7h, 8h30, 10h30, 14h e 16h
- Sousas: 9h
Cemitérios particulares terão música e homenagens
Divulgação
Nos cemitérios Parque Flamboyant, Parque das Aleias e Parque das Acácias, a expectativa é de 20 mil visitantes. As homenagens organizadas pela Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia transformarão o feriado em um dia de serenidade e fé, com música ao vivo e missas ao longo do dia.
Os visitantes serão recebidos com apresentações de quartetos de cordas formados por músicos das orquestras sinfônicas de Campinas e região, sob direção do violinista Ernani Teixeira. O repertório incluirá corais, cantatas e peças clássicas.
A estrutura contará também com cadeiras de quick massage e espaços de acolhimento para o público.
A missa das 16h, na Capela de Todos os Santos, no Cemitério Flamboyant, será o ponto alto da programação, com a participação do Coro da Arquidiocese de Campinas, sob regência do maestro Clayton Dias e acompanhamento da organista Ana Carolina Sacco.
“Será um momento de comunhão, lembrança e esperança cristã, elevando pela música e pela fé uma prece por todos os que repousam no Senhor”, destacou o maestro Clayton Dias.
Programação – Missas de Finados (2 de novembro)
Cemitério da Saudade e Nossa Senhora da Conceição (Amarais): 7h, 8h30, 10h30, 14h e 16h
Cemitério de Sousas: 9h
Cemitério Flamboyant – Capela de Todos os Santos
7h – Pe. José Tadeu Aguiar Lima (Paróquia Santa Edwiges)
8h30 – Pe. José Antonio Trasferetti (Santuário Santa Rita de Cássia)
10h30 – Pe. Bruno Alencar Alexandroni (Santuário Santa Rita de Cássia)
6h – Mons. Fernando de G. Moreira (Santuário Santa Rita de Cássia)
(participação do Coro da Arquidiocese de Campinas)
Cemitério das Acácias – Capela Local
7h – Pe. Carlos Marassato de Moraes (Paróquia Santa Luzia)
14h – Pe. José Siqueira Barbosa (Paróquia São João Batista)
16h – Côn. Claudio Zaccaria Menegazzi (Paróquia Santo Cura d’Ars)