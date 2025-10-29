A magia do clássico “Alice no País das Maravilhas” ganha uma nova e saborosa versão em Campinas. O espetáculo infantil “Alice no País das Hortaliças” será apresentado gratuitamente nesta quinta (30) e sexta-feira (31) no CEU Florence, com duas sessões diárias, às 9h e às 14h.

Com texto de Gustavo Libanori, indicado ao Prêmio APCA 2023, e direção de Bruno Ferian, a peça reconta a história de Alice de forma criativa e educativa. Após quebrar o braço nas férias, a protagonista descobre um mundo mágico dentro da cozinha, onde frutas, verduras e legumes ganham vida para mostrar como a alimentação balanceada pode ser divertida e essencial para uma recuperação saudável.

Além do encanto visual, a montagem também aborda a obesidade infantil no Brasil, reforçando a importância de formar hábitos alimentares positivos desde a infância.