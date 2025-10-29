31 de outubro de 2025
TRÁFICO

Gerente de 'biqueira' e esposa são presos com 4 kg de drogas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Suspeito, que confessou gerenciar pontos de venda de drogas, foi detido após tentativa de fuga; mulher permitiu entrada da polícia na residência do casal.
Um homem e sua companheira foram presos durante uma operação da Polícia Militar que apreendeu 3,81 quilos de drogas, 11 frascos de lança perfume e R$ 1.783,25 em dinheiro, no Jardim Santiago, em Hortolândia.

A ação teve início após uma denúncia anônima informar que o suspeito abastecia pontos de venda de drogas no Jardim Calegari. Ele foi descrito como morador do Jardim Santiago e utilizava uma motocicleta vermelha. As equipes se deslocaram até o endereço indicado e localizaram o veículo próximo à residência do casal.

Durante a abordagem, o homem tentou fugir, mas foi contido pelos policiais, que perceberam sinais de adulteração no chassi da moto. Em seguida, os agentes foram até a casa dele, onde a companheira confessou a posse das drogas e autorizou a entrada da polícia.

Dentro do imóvel, foram apreendidos 3,810 quilos de entorpecentes, 11 frascos de lança perfume e R$ 1.783,25 em cédulas, supostamente provenientes do tráfico.

Em depoimento, o homem admitiu ser responsável por gerenciar pontos de venda de drogas na região. A mulher, segundo a polícia, tinha conhecimento das atividades ilegais. Ambos foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia de Hortolândia, onde permaneceram à disposição da Justiça.

