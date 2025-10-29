31 de outubro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
TERRÍVEL

Filho é preso por ameaçar de morte a mãe e apedrejar carro

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/SSP
No local, a vítima, mãe do suspeito, contou que o filho vinha a ameaçando de morte e destruindo seus bens, em atitudes que já seriam recorrentes.
No local, a vítima, mãe do suspeito, contou que o filho vinha a ameaçando de morte e destruindo seus bens, em atitudes que já seriam recorrentes.

Um homem foi preso em flagrante após ameaçar de morte a própria mãe e arremessar pedras contra o carro dela, no bairro Parque Fabrício, em Nova Odessa.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o registro policial, a Polícia Militar foi acionada após relatos de violência doméstica. No local, a vítima relatou que o filho vinha fazendo ameaças constantes e destruindo seus bens, em um comportamento recorrente.

Durante o atendimento, os policiais localizaram o acusado do outro lado da rua. Ele foi abordado e revistado, mas não portava objetos ilegais. A mãe mostrou aos agentes os danos causados ao veículo, confirmando que o filho havia atirado pedras contra o carro durante a discussão.

Diante dos fatos, o homem foi levado ao plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários