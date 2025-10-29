Um homem foi preso em flagrante após ameaçar de morte a própria mãe e arremessar pedras contra o carro dela, no bairro Parque Fabrício, em Nova Odessa.

Segundo o registro policial, a Polícia Militar foi acionada após relatos de violência doméstica. No local, a vítima relatou que o filho vinha fazendo ameaças constantes e destruindo seus bens, em um comportamento recorrente.

Durante o atendimento, os policiais localizaram o acusado do outro lado da rua. Ele foi abordado e revistado, mas não portava objetos ilegais. A mãe mostrou aos agentes os danos causados ao veículo, confirmando que o filho havia atirado pedras contra o carro durante a discussão.