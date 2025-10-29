Um homem procurado pela Justiça por homicídio foi preso pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (27), em Jaguariúna. A captura ocorreu após uma denúncia de ameaças contra sua ex-companheira.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima procurou a PM relatando que estava recebendo mensagens ameaçadoras do ex-companheiro, que também era foragido da Justiça. Ela indicou aos policiais o endereço onde ele poderia estar escondido, na Chácara Barreiro.

Com o apoio de moradores, os policiais localizaram a casa e confirmaram a identidade do suspeito, que apresentou documentos pessoais. Após consulta ao sistema, a equipe verificou o mandado de prisão em aberto por homicídio.