31 de outubro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
RETORNO

Foragido por homicídio é preso após ameaçar ex em Jaguariúna

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Roberto Torrecilhas
Acusado foi localizado após a vítima relatar ameaças feitas por aplicativo de mensagens e informar o endereço onde ele estava.
Acusado foi localizado após a vítima relatar ameaças feitas por aplicativo de mensagens e informar o endereço onde ele estava.

Um homem procurado pela Justiça por homicídio foi preso pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (27), em Jaguariúna. A captura ocorreu após uma denúncia de ameaças contra sua ex-companheira.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima procurou a PM relatando que estava recebendo mensagens ameaçadoras do ex-companheiro, que também era foragido da Justiça. Ela indicou aos policiais o endereço onde ele poderia estar escondido, na Chácara Barreiro.

Com o apoio de moradores, os policiais localizaram a casa e confirmaram a identidade do suspeito, que apresentou documentos pessoais. Após consulta ao sistema, a equipe verificou o mandado de prisão em aberto por homicídio.

O homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaguariúna e permanece preso, à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários