Um homem foi preso pela Polícia Militar acusado de violência doméstica, lesão corporal e ameaça no Jardim Scomparim, em Mogi Mirim. A agressão ocorreu após uma discussão familiar motivada por dinheiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o relato da vítima, o marido, que havia ingerido bebida alcoólica, iniciou a briga ao exigir dinheiro quando ela chegou do trabalho. Diante da negativa, o homem passou a agredi-la, batendo sua cabeça contra um muro e desferindo vários socos no rosto.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestando os primeiros socorros à mulher. Testemunhas indicaram o agressor, que tentava fugir do local, mas foi capturado por uma guarnição nas proximidades.