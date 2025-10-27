Jovem denuncia importunação sexual dentro de ônibus em Campinas

Uma jovem de 20 anos denunciou à Polícia Civil um caso de importunação sexual ocorrido na noite deste domingo (26) dentro de um ônibus da linha 101, em Campinas (SP). A vítima voltava do trabalho e seguia para casa, no bairro Firenze, quando percebeu que o homem sentado ao seu lado começou a se masturbar.
O crime ocorreu por volta das 22h, na Avenida Arimana, região do Parque Universitário de Viracopos. Segundo o boletim de ocorrência registrado no Plantão da Delegacia da Mulher, o suspeito — ainda não identificado — retirou o pênis para fora da calça e iniciou os atos libidinosos com a intenção de ser visto.
A vítima conseguiu gravar um vídeo com o celular e mostrou o registro ao motorista do coletivo. O profissional parou o veículo e acionou a Polícia Militar, mas o agressor fugiu a pé antes da chegada da equipe.
No momento do crime, o ônibus transportava apenas três passageiros: a vítima, o suspeito e uma mulher que estava mais à frente e não presenciou a cena. O vídeo foi anexado ao boletim de ocorrência e será utilizado como prova na investigação.
O caso foi registrado como importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal) e será apurado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Campinas. O autor ainda não foi identificado.