Halloween deve movimentar R$ 3,9 milhões no comércio de Campinas

O Halloween 2025 deve injetar R$ 3,9 milhões na economia de Campinas, segundo estimativa divulgada pela Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC). A celebração, que neste ano cai em sexta-feira (31 de outubro), vem se consolidando como uma das datas mais importantes do varejo local, impulsionada pelo público jovem e pelas redes sociais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O valor representa crescimento de 6,5% em relação a 2024, com maior participação dos consumidores entre 18 e 30 anos, faixa que mais investe em fantasias e festas temáticas. Entre os personagens mais procurados estão Wandinha, da Família Addams, e Malévola, da Disney.

“O Halloween tem ganhado força no Brasil e se transformado em uma data relevante para o comércio, especialmente em cidades com forte presença universitária e cultural, como Campinas. As empresas que apostam em campanhas criativas e produtos temáticos têm obtido bons resultados”, afirma o economista da ACIC, Mário Eduardo Campos.