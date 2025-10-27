27 de outubro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
SEGURANÇA

Dois são presos ao tentar invadir área da torre de Viracopos

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Facebook/Aeroporto Internacional de Viracopos
Dupla foi flagrada ao supostamente tentar furtar fiação na área da Torre de Controle de Viracopos; operação do aeroporto não foi afetada.
Dupla foi flagrada ao supostamente tentar furtar fiação na área da Torre de Controle de Viracopos; operação do aeroporto não foi afetada.

Dois homens foram presos em flagrante neste domingo (26) ao tentarem invadir a área da Torre de Controle do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, supostamente com a intenção de furtar fiação.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Concessionária Aeroportos Brasil Viracopos (ABV), os suspeitos foram detidos antes de conseguirem entrar no terminal, durante uma ação rápida das equipes de segurança. Após a abordagem, os dois foram encaminhados à delegacia de plantão e permaneceram à disposição da Justiça.

A concessionária informou que o incidente não causou nenhum impacto nas operações do aeroporto, que funcionou normalmente durante todo o período.

Comentários

Comentários