Dois são presos ao tentar invadir área da torre de Viracopos

Dois homens foram presos em flagrante neste domingo (26) ao tentarem invadir a área da Torre de Controle do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, supostamente com a intenção de furtar fiação.

Segundo a Concessionária Aeroportos Brasil Viracopos (ABV), os suspeitos foram detidos antes de conseguirem entrar no terminal, durante uma ação rápida das equipes de segurança. Após a abordagem, os dois foram encaminhados à delegacia de plantão e permaneceram à disposição da Justiça.

A concessionária informou que o incidente não causou nenhum impacto nas operações do aeroporto, que funcionou normalmente durante todo o período.