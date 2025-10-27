Motorista passa mal, bate e carro fica destruído na Bandeirantes

Um motorista sofreu um mal súbito e perdeu o controle do carro na manhã desta segunda-feira (27), no km 80 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Itupeva, sentido interior. O veículo, um Fiat Palio Weekend, ficou completamente destruído no meio da pista após colidir violentamente contra a defensa metálica central.

De acordo com a concessionária AutoBAn, o acidente aconteceu por volta das 7h20. O impacto danificou quatro lâminas e quatro postes de sustentação da barreira metálica. As equipes de resgate chegaram rapidamente ao local e prestaram atendimento à vítima, que sofreu ferimentos leves e foi levada ao pronto-socorro da região.