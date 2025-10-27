Brasil tem 391 etnias indígenas e Campinas lidera interior

O Censo Demográfico 2022, divulgado nesta sexta-feira (24) pelo IBGE na Unicamp, em Campinas, revelou um aumento expressivo na diversidade étnica indígena no Brasil. O levantamento identificou 391 povos, etnias ou grupos indígenas, um crescimento de 28% em relação a 2010, quando foram registrados 305.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Entre as etnias mais populosas estão Tikuna (74.061 pessoas), Kokama (64.327) e Makuxi (53.446). O número de línguas indígenas também subiu, passando de 274 para 295, e a população indígena total cresceu de 896.917 para 1.694.836 pessoas no período.

A diretora de Pesquisas do IBGE, Marta Antunes, explicou que o aumento está relacionado não apenas à melhoria na coleta de dados, mas também a um movimento de reafirmação étnica. “Por conta do racismo histórico, muitas vezes a condição de indígena era escondida. Agora vemos o processo inverso, de afirmação e reconexão com a ancestralidade”, afirmou.