Brasil tem 391 etnias indígenas e Campinas lidera interior

O Censo Demográfico 2022, divulgado nesta sexta-feira (24) pelo IBGE na Unicamp, em Campinas, revelou um aumento expressivo na diversidade étnica indígena no Brasil. O levantamento identificou 391 povos, etnias ou grupos indígenas, um crescimento de 28% em relação a 2010, quando foram registrados 305.
Entre as etnias mais populosas estão Tikuna (74.061 pessoas), Kokama (64.327) e Makuxi (53.446). O número de línguas indígenas também subiu, passando de 274 para 295, e a população indígena total cresceu de 896.917 para 1.694.836 pessoas no período.
A diretora de Pesquisas do IBGE, Marta Antunes, explicou que o aumento está relacionado não apenas à melhoria na coleta de dados, mas também a um movimento de reafirmação étnica. “Por conta do racismo histórico, muitas vezes a condição de indígena era escondida. Agora vemos o processo inverso, de afirmação e reconexão com a ancestralidade”, afirmou.
Segundo o IBGE, 75 novas etnias surgiram desde 2010, não como povos isolados, mas como grupos que voltaram a reivindicar seu pertencimento. Em alguns casos, especialmente no Nordeste, novas denominações surgiram a partir da fusão de diferentes povos.
O estado de São Paulo lidera em número de etnias, com 271 grupos, seguido de Amazonas (259) e Bahia (233). O município de São Paulo aparece como o mais diverso do país, com 194 etnias registradas. Fora das capitais, Campinas se destaca na primeira posição, com 96 grupos, seguida por Santarém (PA), com 87, e Iranduba (AM), com 77.
Marta Antunes explicou que Campinas é um polo de atração para estudantes indígenas e trabalhadores migrantes, o que explica a concentração local. “Há grupos que se fixam por motivos de estudo e trabalho, além de comunidades, como os Pankararu, que mantêm circulação entre São Paulo e Pernambuco”, destacou.
O levantamento também traz informações sobre alfabetização, saneamento e registros de nascimento entre as populações indígenas. O estudo mostra que os Yanomami/Yanomán têm o maior número de crianças sem registro de nascimento — 3.288, o equivalente a 65,54% do total —, seguidos pelos Sanumá (97,34%) e Makuxi (7,89%).