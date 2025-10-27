Dário viaja para fórum sobre desenvolvimento urbano em Dubai

O prefeito de Campinas, Dário Saadi, embarca no sábado (25 de outubro) para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde representará o município no Asia Pacific Cities Summit (APCS) & Mayor’s Forum 2025, um dos principais eventos internacionais voltados à inovação, sustentabilidade e gestão urbana inteligente. A viagem, realizada a convite da Embaixada dos Emirados Árabes Unidos, não terá custo para a Prefeitura, e o prefeito retorna à cidade no dia 30 de outubro.
Durante a ausência de Dário, o vice-prefeito Wanderley de Almeida assumirá interinamente a chefia do Executivo municipal.
O encontro, sediado na Expo City Dubai, reunirá autoridades públicas, especialistas e empresários de diversos países da Ásia-Pacífico e da América Latina para debater soluções tecnológicas e sustentáveis para o futuro das cidades.
Segundo Dário Saadi, a presença de Campinas reforça o papel estratégico da cidade como referência nacional em inovação e desenvolvimento urbano. “Campinas tem se consolidado como polo de tecnologia, inovação e desenvolvimento urbano. Essa missão internacional é uma oportunidade para apresentar nossos avanços e buscar novas parcerias estratégicas que possam gerar investimentos e empregos”, destacou o prefeito.
A agenda oficial do prefeito em Dubai prevê reuniões com autoridades governamentais e investidores estrangeiros, com foco em atrair parcerias e investimentos internacionais, trocar experiências sobre cidades inteligentes e sustentabilidade urbana e estimular a cooperação científica e tecnológica entre instituições brasileiras e estrangeiras.
A delegação brasileira será formada por 15 prefeitos de diferentes estados, cada um acompanhado de um representante técnico. O evento incluirá ainda rodadas de networking e fóruns de negócios.