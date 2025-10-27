Dário viaja para fórum sobre desenvolvimento urbano em Dubai

O prefeito de Campinas, Dário Saadi, embarca no sábado (25 de outubro) para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde representará o município no Asia Pacific Cities Summit (APCS) & Mayor’s Forum 2025, um dos principais eventos internacionais voltados à inovação, sustentabilidade e gestão urbana inteligente. A viagem, realizada a convite da Embaixada dos Emirados Árabes Unidos, não terá custo para a Prefeitura, e o prefeito retorna à cidade no dia 30 de outubro.

Durante a ausência de Dário, o vice-prefeito Wanderley de Almeida assumirá interinamente a chefia do Executivo municipal.

O encontro, sediado na Expo City Dubai, reunirá autoridades públicas, especialistas e empresários de diversos países da Ásia-Pacífico e da América Latina para debater soluções tecnológicas e sustentáveis para o futuro das cidades.