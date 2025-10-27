Câmara se prepara para votação tensa de CP contra Mariana Conti

A semana será encurtada, mas promete ser barulhenta e marcada por embates na Câmara Municipal de Campinas. A votação do pedido de abertura de Comissão Processante (CP) contra a vereadora Mariana Conti (PSOL) foi remarcada para quarta-feira, dia 29, depois que o Legislativo antecipou o feriado do Dia do Servidor Público para segunda (27), cancelando a sessão ordinária.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Com o novo cronograma, o plenário deve voltar a lotar e repetir o clima de confronto ideológico que marcou as últimas reuniões. Mariana já convocou militantes e apoiadores para acompanhar a sessão, o que reacende o temor de novas cenas de provocações e discussões acaloradas entre esquerda e direita — como ocorreu na primeira tentativa de leitura do pedido, quando o plenário se transformou em um palco de gritos, ironias e ataques pessoais.

O pedido foi apresentado pelo vereador Nelson Hossri (PSD), que acusa Mariana de infração político-administrativa por ter se licenciado do mandato para integrar uma missão humanitária na Faixa de Gaza. A licença, no entanto, foi autorizada pela própria Câmara e seguiu os critérios previstos na Lei Orgânica do Município e no artigo 56 da Constituição Federal, sem remuneração.