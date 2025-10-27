Terminal Mercado reabre banheiros após reforma

A partir desta segunda-feira (27), os usuários do transporte público em Campinas passam a contar com banheiros totalmente reformados no Terminal Mercado, após a conclusão da terceira etapa das obras de revitalização conduzidas pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).

A nova estrutura, com 65 metros quadrados, substitui os antigos sanitários, que foram demolidos. O espaço foi reconstruído em piso nivelado, facilitando o acesso de pessoas com mobilidade reduzida, e agora conta com banheiros femininos e masculinos convencionais e acessíveis, além de bancos de concreto. Segundo a Emdec, o novo projeto melhora a ventilação, conservação e higiene do local.

A etapa final da reforma incluiu ainda ampliação do piso rígido, nova rampa para cadeirantes e alça de parada de ônibus na lateral da Rua Ernesto Khulmann. O investimento foi de R$ 652 mil, como contrapartida da empresa CSN Anhanguera Incorporadora Imobiliária Ltda..