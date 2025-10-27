Governo publica edital de concessão de rodovias da Rota Mogiana

O Governo do Estado de São Paulo publicou o edital de concessão do Lote Rota Mogiana, que reúne rodovias da região de Campinas e do Circuito das Águas. O leilão está previsto para 27 de fevereiro de 2026, na sede da B3, em São Paulo.

O pacote faz parte do Programa de Parcerias em Investimentos (PPI-SP) e prevê R$ 8,9 bilhões em obras e melhorias, abrangendo 520 quilômetros de rodovias. A futura concessionária será responsável pela duplicação, implantação de terceiras faixas, marginais, acostamentos, passarelas e dispositivos de acesso, além da operação e manutenção do sistema por 30 anos.

Entre os trechos contemplados estão as rodovias SP-333, SP-338, SP-342, SP-350, SP-344, SP-107, SP-133 e SP-215, além de intervenções na SP-340 e na SP-350, e a construção do novo contorno viário de Águas da Prata. O projeto também prevê a implantação de ciclovias em trechos das rodovias SP-107 e SP-342.