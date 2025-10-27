Semana de Negócios e Empreendedorismo começa quarta em Campinas

A 11ª Semana de Negócios e Empreendedorismo (SNE) começa nesta quarta-feira (29), em Campinas, reunindo especialistas, empresários e profissionais interessados em inovação, tecnologia e gestão. O evento, promovido pela Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, será realizado no Pátio do Relógio, na Vila Industrial, com entrada gratuita mediante inscrição prévia no site www.semanane.com.br.
As inscrições para as atividades gratuitas podem ser feitas até segunda-feira (27). Apenas a Rodada de Negócios tem custo, com valores disponíveis no site oficial.
A cerimônia de abertura ocorre às 9h de quarta-feira (29) e será seguida pela palestra de Daniel Papa Garcia, diretor de Empreendedorismo do Ministério do Empreendedorismo, que abordará o tema “Liderança Generativa” e o papel do setor público no fortalecimento das pequenas empresas.
Na sequência, Rafael Aguiar, gerente executivo da Dell, apresentará a palestra “O futuro da computação impulsionado pela Inteligência Artificial”. À tarde, o fundador da Casa do Construtor, Altino Cristofoletti Júnior, compartilha sua trajetória empreendedora.
O primeiro dia termina com um painel sobre o crescimento da indústria do bem-estar no Brasil, com Ailton Mendes (ACAD Brasil) e Rialdo Tavares (CREF-SP / Grupo Smart).
Segundo dia
Na quinta-feira (30), o foco será o eixo “O Código Humano”, com a palestra de Fernanda Dalben, diretora de marketing do Supermercado Dalben, sobre neuromarketing aplicado aos negócios.
Em seguida, Marcelo Strama, diretor de Fomento do Ministério do Empreendedorismo, apresentará novas oportunidades para microempreendedores individuais (MEIs). O dia inclui ainda a programação especial “Beleza Empreendedora”, voltada ao mercado da beleza.
Uma das novidades desta edição é a Trilha do Empreendedor, com serviços e consultorias gratuitas oferecidos por instituições parceiras:
-
Unimetrocamp – consultoria empresarial conduzida por alunos e professores;
-
Sebrae – capacitações e orientação com consultores especializados;
Espaço MEI/ACIC – suporte sobre formalização, gestão e emissão de boletos;
Banco do Povo – informações sobre linhas de crédito com juros reduzidos.
Serviço
Evento: 11ª Semana de Negócios e Empreendedorismo
Quando: de 29 a 31 de outubro, a partir das 9h
Local: Pátio do Relógio – Rua Francisco Teodoro, 1.050, Vila Industrial
Inscrições: www.semanane.com.br