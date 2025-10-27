Semana de Negócios e Empreendedorismo começa quarta em Campinas

A 11ª Semana de Negócios e Empreendedorismo (SNE) começa nesta quarta-feira (29), em Campinas, reunindo especialistas, empresários e profissionais interessados em inovação, tecnologia e gestão. O evento, promovido pela Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, será realizado no Pátio do Relógio, na Vila Industrial, com entrada gratuita mediante inscrição prévia no site www.semanane.com.br.

As inscrições para as atividades gratuitas podem ser feitas até segunda-feira (27). Apenas a Rodada de Negócios tem custo, com valores disponíveis no site oficial.

A cerimônia de abertura ocorre às 9h de quarta-feira (29) e será seguida pela palestra de Daniel Papa Garcia, diretor de Empreendedorismo do Ministério do Empreendedorismo, que abordará o tema “Liderança Generativa” e o papel do setor público no fortalecimento das pequenas empresas.