Acidente grave na Bandeirantes deixa 2 feridos em Santa Bárbara

Um acidente grave na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) deixou duas pessoas feridas, uma delas em estado grave, na tarde deste domingo (26), em Santa Bárbara d’Oeste. A ocorrência foi registrada por volta das 15h20, no km 132,3, na pista norte, sentido interior.

De acordo com relato do motorista, o Honda HR-V em que as vítimas estavam teria sido fechado por outro veículo, ainda não identificado. Ao tentar desviar, o condutor perdeu o controle da direção, atingiu um call box (ponto de emergência), colidiu com o talude e capotou, parando no acostamento.

A passageira ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros. O motorista, que sofreu ferimentos leves, também recebeu atendimento no local. As vítimas foram encaminhadas para hospitais da região.