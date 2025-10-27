Título da Ponte tem furto de placa e adiamento de premiação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que a cerimônia de premiação da Série C do Campeonato Brasileiro foi adiada após a invasão de campo ocorrida no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A Ponte Preta venceu o Londrina por 2 a 0 e garantiu o título — o primeiro troféu nacional da história do clube.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a súmula do árbitro Felipe Fernandes de Lima, as placas de substituição desapareceram durante a confusão e foram encontradas do lado de fora do estádio, em meio aos torcedores. A invasão de parte da torcida alvinegra inviabilizou a realização da entrega das medalhas e do troféu aos campeões e vice-campeões.

“A CBF comunica que a cerimônia de premiação será realizada em momento oportuno, a ser definido e divulgado posteriormente”, informou a entidade em nota oficial.

Campanha da Macaca