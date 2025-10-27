Título da Ponte tem furto de placa e adiamento de premiação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que a cerimônia de premiação da Série C do Campeonato Brasileiro foi adiada após a invasão de campo ocorrida no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A Ponte Preta venceu o Londrina por 2 a 0 e garantiu o título — o primeiro troféu nacional da história do clube.
Segundo a súmula do árbitro Felipe Fernandes de Lima, as placas de substituição desapareceram durante a confusão e foram encontradas do lado de fora do estádio, em meio aos torcedores. A invasão de parte da torcida alvinegra inviabilizou a realização da entrega das medalhas e do troféu aos campeões e vice-campeões.
“A CBF comunica que a cerimônia de premiação será realizada em momento oportuno, a ser definido e divulgado posteriormente”, informou a entidade em nota oficial.
Campanha da Macaca
Na primeira fase, a Ponte Preta somou 11 vitórias, três empates e cinco derrotas, com 20 gols marcados e 16 sofridos, terminando em segundo lugar, com 36 pontos.
Na segunda etapa, a equipe campineira liderou o Grupo C, com 13 pontos conquistados — quatro vitórias, um empate e uma derrota, marcando sete gols e sofrendo três.
Na decisão, o time empatou por 0 a 0 no jogo de ida e confirmou o título com vitória por 2 a 0 no duelo de volta, no Majestoso.