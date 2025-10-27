27 de outubro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros em frente a bar em Santo Antônio de Posse

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Vítima foi socorrida por um segurança, mas não resistiu aos ferimentos; caso é investigado como homicídio doloso.
Vítima foi socorrida por um segurança, mas não resistiu aos ferimentos; caso é investigado como homicídio doloso.

Um homem identificado como Thomas Abner Marcelino de Oliveira, de 32 anos, foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (26) em frente a uma danceteria localizada na Rua João Damolin, na zona rural de Santo Antônio de Posse.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo relatos colhidos pela Polícia Militar, a vítima estava na parte externa do estabelecimento quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram. O passageiro desceu e efetuou vários disparos contra Thomas, que ainda tentou fugir, mas foi atingido e caiu poucos metros à frente.

Um segurança que presenciou o crime prestou os primeiros socorros e levou a vítima em seu próprio veículo até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade. No entanto, Thomas não resistiu aos ferimentos e foi declarado morto pela equipe médica.

O corpo foi removido pela Funerária Bom Pastor e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os autores e a motivação do homicídio.

Comentários

Comentários