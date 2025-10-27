Mulher é encontrada morta na própria residência e marido é preso

Uma mulher de 38 anos, identificada como Patrícia de Farias Bueno, foi encontrada morta na escada de casa na madrugada deste domingo (26), em Mogi Guaçu. O marido, Amauri Ribeiro de Sousa, de 39 anos, foi preso em flagrante e é o principal suspeito do crime.

O caso foi registrado por volta das 6h, quando vizinhos ouviram pedidos de socorro e acionaram a Polícia Militar. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram Amauri saindo da residência. Questionado, ele afirmou que não havia ouvido nada e que a esposa teria saído para trabalhar — o que levantou suspeitas, devido ao horário incomum.

Durante a inspeção, o homem mudou a versão, alegando que havia tido uma discussão com a mulher, que teria caído da escada e desmaiado. Os PMs entraram no imóvel e encontraram Patrícia de bruços, já sem vida, na base da escada. O Samu foi acionado, mas as manobras de reanimação não tiveram sucesso.

Versões e indícios