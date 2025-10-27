Mulher é encontrada morta na própria residência e marido é preso

Uma mulher de 38 anos, identificada como Patrícia de Farias Bueno, foi encontrada morta na escada de casa na madrugada deste domingo (26), em Mogi Guaçu. O marido, Amauri Ribeiro de Sousa, de 39 anos, foi preso em flagrante e é o principal suspeito do crime.
O caso foi registrado por volta das 6h, quando vizinhos ouviram pedidos de socorro e acionaram a Polícia Militar. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram Amauri saindo da residência. Questionado, ele afirmou que não havia ouvido nada e que a esposa teria saído para trabalhar — o que levantou suspeitas, devido ao horário incomum.
Durante a inspeção, o homem mudou a versão, alegando que havia tido uma discussão com a mulher, que teria caído da escada e desmaiado. Os PMs entraram no imóvel e encontraram Patrícia de bruços, já sem vida, na base da escada. O Samu foi acionado, mas as manobras de reanimação não tiveram sucesso.
Versões e indícios
Em um relato posterior, Amauri afirmou que a briga começou após ele ver marcas no corpo da companheira, que acreditava serem “chupões”. Disse ainda que o casal entrou em luta corporal e que, durante a confusão, Patrícia teria tropeçado e caído.
Os policiais, porém, registraram que o homem mantinha postura fria e sem emoção durante o atendimento. A Perícia Técnica encontrou manchas de sangue e sinais de luta no quarto do andar superior, indicando que uma briga violenta antecedeu a queda.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames. A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio.