FEMINICÍDIO

Mulher é encontrada morta na própria residência e marido é preso

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo Pessoal
Vizinho acionou a Polícia após ouvir gritos de socorro no início da manhã deste domingo. Caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ).
Vizinho acionou a Polícia após ouvir gritos de socorro no início da manhã deste domingo. Caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ).

Uma mulher de 38 anos, identificada como Patrícia de Farias Bueno, foi encontrada morta na escada de casa na madrugada deste domingo (26), em Mogi Guaçu. O marido, Amauri Ribeiro de Sousa, de 39 anos, foi preso em flagrante e é o principal suspeito do crime.

O caso foi registrado por volta das 6h, quando vizinhos ouviram pedidos de socorro e acionaram a Polícia Militar. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram Amauri saindo da residência. Questionado, ele afirmou que não havia ouvido nada e que a esposa teria saído para trabalhar — o que levantou suspeitas, devido ao horário incomum.

Durante a inspeção, o homem mudou a versão, alegando que havia tido uma discussão com a mulher, que teria caído da escada e desmaiado. Os PMs entraram no imóvel e encontraram Patrícia de bruços, já sem vida, na base da escada. O Samu foi acionado, mas as manobras de reanimação não tiveram sucesso.

Versões e indícios

Em um relato posterior, Amauri afirmou que a briga começou após ele ver marcas no corpo da companheira, que acreditava serem “chupões”. Disse ainda que o casal entrou em luta corporal e que, durante a confusão, Patrícia teria tropeçado e caído.

Os policiais, porém, registraram que o homem mantinha postura fria e sem emoção durante o atendimento. A Perícia Técnica encontrou manchas de sangue e sinais de luta no quarto do andar superior, indicando que uma briga violenta antecedeu a queda.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames. A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio.

