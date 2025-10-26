26 de outubro de 2025
VESTIBULAR 2026

Vestibular da Unicamp registra menor abstenção em 15 anos

Por | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/Comvest
1ª fase do Vestibular da Unicamp aconteceu neste domingo
1ª fase do Vestibular da Unicamp aconteceu neste domingo

A primeira fase do Vestibular 2026 da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) registrou abstenção de 6,45%, sendo o menor índice em 15 anos. Segundo a Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares), 57.718 dos 61.698 inscritos compareceram para realizar a prova em um dos 31 locais espalhados pelo país.

O número, que vem se mantendo em queda nos últimos anos, reforça a aposta da universidade na aplicação das provas no período da manhã — uma mudança que, segundo o diretor da Comvest, José Alves de Freitas Neto, mostrou-se consolidada.

“A decisão de manter a prova pela manhã tem-se mostrado acertada. Não foi apenas um experimento bem-sucedido, mas uma tendência que se confirma. Tivemos uma aplicação tranquila, sem incidentes relevantes”, avaliou o diretor.

A taxa de presença foi alta em praticamente todas as regiões do estado. Valinhos (3,54%) e São João da Boa Vista (3,63%) registraram os menores índices de abstenção.

Em Campinas, cidade-sede da universidade, 7,7% dos candidatos não compareceram, enquanto Piracicaba teve 4,36% de ausentes.

Nas capitais fora de São Paulo, a situação foi diferente: Curitiba (14,53%), Fortaleza (13,52%) e Recife (11,11%) concentraram as maiores taxas de ausência.

Com o resultado de 2026, a Unicamp consolida uma curva de estabilidade após os impactos da pandemia, que elevaram a abstenção para 13,8% em 2021. Desde então, os números vêm se mantendo próximos da média de 7%.

A prova de conhecimentos gerais teve 72 questões de múltipla escolha, com conteúdo interdisciplinar sobre as áreas do ensino médio. Não há redação nesta etapa, sendo assim:

  • 12 questões de Matemática
  • 12 de Língua Portuguesa e Literatura
  • 7 de Inglês, Biologia, Química, Física, História e Geografia
  • 3 de Filosofia
  • 3 de Sociologia

A Medicina permanece como o curso mais concorrido da Unicamp, com 241,93 candidatos por vaga — um índice muito acima do segundo colocado, Arquitetura e Urbanismo, com 66,92. Em seguida, aparecem Ciência da Computação (65,03) e Engenharia de Computação (38,87).

Mesmo com a alta concorrência em algumas áreas, o número total de inscritos caiu 2,5% em relação ao último vestibular, marcando o segundo ano consecutivo de retração.

A segunda fase do vestibular será aplicada nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2025. Já as provas de habilidades específicas, com exceção do curso de Música, estão marcadas para o período de 3 a 5 de dezembro.

O resultado com os aprovados em primeira chamada será divulgado em 23 de janeiro de 2026, e as matrículas virtuais deverão ser realizadas nos dias 26 e 27 de janeiro.

