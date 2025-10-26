Vestibular da Unicamp registra menor abstenção em 15 anos

A primeira fase do Vestibular 2026 da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) registrou abstenção de 6,45%, sendo o menor índice em 15 anos. Segundo a Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares), 57.718 dos 61.698 inscritos compareceram para realizar a prova em um dos 31 locais espalhados pelo país.

O número, que vem se mantendo em queda nos últimos anos, reforça a aposta da universidade na aplicação das provas no período da manhã — uma mudança que, segundo o diretor da Comvest, José Alves de Freitas Neto, mostrou-se consolidada.

“A decisão de manter a prova pela manhã tem-se mostrado acertada. Não foi apenas um experimento bem-sucedido, mas uma tendência que se confirma. Tivemos uma aplicação tranquila, sem incidentes relevantes”, avaliou o diretor.