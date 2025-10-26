26 de outubro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
EM HORTOLÂNDIA

PM localiza estufa com mais de R$ 500 mil em pés de maconha

Por | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Estufa com climatização e iluminação foi encontrada em casa em Hortolândia
Estufa com climatização e iluminação foi encontrada em casa em Hortolândia

Um homem foi preso no sábado, 25, após a Polícia Militar encontrar duas estufas usadas para o cultivo de maconha dentro de uma casa no Loteamento Adventista Campineiro, em Hortolândia.

O local contava com sistemas de iluminação e climatização que simulavam condições ideais para o crescimento das plantas.

Segundo a PM, o suspeito, de 30 anos, não resistiu à abordagem e permitiu a entrada dos policiais no imóvel. Ele alegou que a produção era destinada ao próprio consumo, mas os agentes descartaram essa versão devido à estrutura profissional encontrada.

Durante a operação, foram apreendidos cerca de 100 pés de maconha, 800 gramas da flor da planta e 70 recipientes com sementes. O homem ainda confessou que realizava experimentos genéticos com os entorpecentes.

A estimativa da polícia é que todo o material — incluindo os equipamentos utilizados no cultivo — tenha valor aproximado de R$ 500 mil.

O caso foi registrado na Delegacia de Hortolândia.

Comentários

Comentários