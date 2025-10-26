PM localiza estufa com mais de R$ 500 mil em pés de maconha

Um homem foi preso no sábado, 25, após a Polícia Militar encontrar duas estufas usadas para o cultivo de maconha dentro de uma casa no Loteamento Adventista Campineiro, em Hortolândia.

O local contava com sistemas de iluminação e climatização que simulavam condições ideais para o crescimento das plantas.

Segundo a PM, o suspeito, de 30 anos, não resistiu à abordagem e permitiu a entrada dos policiais no imóvel. Ele alegou que a produção era destinada ao próprio consumo, mas os agentes descartaram essa versão devido à estrutura profissional encontrada.