PM localiza estufa com mais de R$ 500 mil em pés de maconha

Um homem foi preso no sábado, 25, após a Polícia Militar encontrar duas estufas usadas para o cultivo de maconha dentro de uma casa no Loteamento Adventista Campineiro, em Hortolândia.
O local contava com sistemas de iluminação e climatização que simulavam condições ideais para o crescimento das plantas.
Segundo a PM, o suspeito, de 30 anos, não resistiu à abordagem e permitiu a entrada dos policiais no imóvel. Ele alegou que a produção era destinada ao próprio consumo, mas os agentes descartaram essa versão devido à estrutura profissional encontrada.
Durante a operação, foram apreendidos cerca de 100 pés de maconha, 800 gramas da flor da planta e 70 recipientes com sementes. O homem ainda confessou que realizava experimentos genéticos com os entorpecentes.
A estimativa da polícia é que todo o material — incluindo os equipamentos utilizados no cultivo — tenha valor aproximado de R$ 500 mil.
O caso foi registrado na Delegacia de Hortolândia.