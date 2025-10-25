Ponte Preta é campeã da Série C do Campeonato Brasileiro

A Ponte Preta conquistou o título da Série C do Campeonato Brasileiro ao vencer o Londrina por 2 a 0 neste sábado, 25, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Com festa da torcida já na recepção do ônibus da equipe, 14.623 torcedores estiveram no Majestoso para acompanhar o primeiro título nacional da Ponte.

Após o empate sem gols no jogo de ida, no Paraná, o campeão seria definido neste sábado. As duas equipes já tinham garantido o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Além delas, também subiram São Bernardo (SP) e Náutico (PE).