Ponte Preta é campeã da Série C do Campeonato Brasileiro

A Ponte Preta conquistou o título da Série C do Campeonato Brasileiro ao vencer o Londrina por 2 a 0 neste sábado, 25, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.
Com festa da torcida já na recepção do ônibus da equipe, 14.623 torcedores estiveram no Majestoso para acompanhar o primeiro título nacional da Ponte.
Após o empate sem gols no jogo de ida, no Paraná, o campeão seria definido neste sábado. As duas equipes já tinham garantido o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Além delas, também subiram São Bernardo (SP) e Náutico (PE).
O grito de gol, porém, ficou preso na garganta do torcedor alvinegro durante o primeiro tempo. Aos 3 minutos da etapa final, Toró, ex-São Paulo, abriu o placar. O atacante recebeu a bola na área, finalizou rasteiro, sem força, e viu a bola passar por baixo do goleiro Luiz Daniel.
De pênalti, Elvis ampliou o placar e deu fim à espera: Ponte 2 x 0 Londrina. A Macaca é campeã da Série B do Campeonato Brasileiro.
A torcida alvinegra invadiu o campo após o título.