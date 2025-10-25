Polícia apreende 55 mil litros de combustível e prende dois

Policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de Campinas cumpriram nova etapa da Operação Fogo na Bomba. A ação, que inspecionou nove postos de combustíveis nas cidades de Paulínia e Valinhos, resultou na apreensão de 55 mil litros de produtos e na prisão em flagrante de duas pessoas.
A intensificação das fiscalizações na região está relacionada ao aumento no número de casos de intoxicação por metanol, substância encontrada em bebidas alcoólicas falsificadas. Apesar do foco inicial nas bebidas, a operação se expandiu para investigar a possível adulteração de combustíveis, que também configura um crime contra a saúde pública.
Durante as buscas, os policiais coletaram amostras de gasolina e etanol nos estabelecimentos-alvo. O material foi encaminhado ao núcleo de análises laboratoriais do Instituto de Criminalística para verificar a qualidade e a autenticidade dos produtos.
Além da grande quantidade de combustível apreendida, três carretas utilizadas no armazenamento ou transporte dos produtos foram retidas. As duas prisões foram realizadas com base na prática de crimes contra a ordem tributária, indicando suspeita de sonegação de impostos ou irregularidades fiscais.