Polícia apreende 55 mil litros de combustível e prende dois

Policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de Campinas cumpriram nova etapa da Operação Fogo na Bomba. A ação, que inspecionou nove postos de combustíveis nas cidades de Paulínia e Valinhos, resultou na apreensão de 55 mil litros de produtos e na prisão em flagrante de duas pessoas.

A intensificação das fiscalizações na região está relacionada ao aumento no número de casos de intoxicação por metanol, substância encontrada em bebidas alcoólicas falsificadas. Apesar do foco inicial nas bebidas, a operação se expandiu para investigar a possível adulteração de combustíveis, que também configura um crime contra a saúde pública.

Durante as buscas, os policiais coletaram amostras de gasolina e etanol nos estabelecimentos-alvo. O material foi encaminhado ao núcleo de análises laboratoriais do Instituto de Criminalística para verificar a qualidade e a autenticidade dos produtos.