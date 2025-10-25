25 de outubro de 2025
NA PRISÃO

PMs capturam mulher procurada por homicídio em Jaguariúna

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Roberto Torrecilhas
Caso foi registrado no plantão policial da cidade
Caso foi registrado no plantão policial da cidade

Uma mulher com mandado de prisão em aberto por homicídio foi capturada pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (24) em Jaguariúna, no interior de São Paulo. A prisão ocorreu durante uma ação de rotina no bairro Vila Guilherme.

Em patrulhamento pela rua Narciso Barbosa, os policiais avistaram e abordaram a mulher, que estava em frente a uma residência. Durante a identificação, os agentes constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ela, relacionado a um crime de homicídio.

Imediatamente, a equipe deu voz de prisão e a conduziu à delegacia. A detida foi levada ao Distrito Policial de Jaguariúna, onde ficou à disposição da Justiça.

