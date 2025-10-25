PMs capturam mulher procurada por homicídio em Jaguariúna

Uma mulher com mandado de prisão em aberto por homicídio foi capturada pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (24) em Jaguariúna, no interior de São Paulo. A prisão ocorreu durante uma ação de rotina no bairro Vila Guilherme.

Em patrulhamento pela rua Narciso Barbosa, os policiais avistaram e abordaram a mulher, que estava em frente a uma residência. Durante a identificação, os agentes constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ela, relacionado a um crime de homicídio.

Imediatamente, a equipe deu voz de prisão e a conduziu à delegacia. A detida foi levada ao Distrito Policial de Jaguariúna, onde ficou à disposição da Justiça.