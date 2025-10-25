Dois adolescentes são apreendidos por tráfico de drogas em Sumaré

Dois adolescentes foram apreendidos sob suspeita de tráfico de drogas e associação para o tráfico no Jardim Basilicata, em Sumaré, na sexta-feira (24). De acordo com a polícia, uma equipe realizava patrulhamento na Rua da Saúde com o objetivo de coibir a venda de entorpecentes na região, quando avistou dois jovens em atitude suspeita. Ao perceber a viatura, um deles teria descartado algo no chão próximo a um veículo e entrado em uma adega local.

Os dois foram abordados pelos policiais. Durante a ação, foi localizado com um deles R$ 242 em cédulas de diversos valores. Questionado, o adolescente não soube informar a origem ou o valor exato da quantia.

Em depoimento, o segundo jovem confessou à polícia que atuava no tráfico de drogas naquele dia. Após busca no local, os militares encontraram sete porções de maconha, sete porções de "Ice", duas porções de crack e seis tubos do tipo Eppendorf com cocaína.