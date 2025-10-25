Temperaturas podem chegar a 32°C neste fim de semana na RMC

Neste fim de semana, os termômetros devem marcar temperaturas elevadas, com máximas entre 30°C e 32°C, na RMC (Região Metropolitana de Campinas). De acordo com a previsão, as mínimas também ficarão mais altas, variando entre 15°C e 17°C, o que resultará em madrugadas mais quentes em comparação com a semana anterior.

O aumento da nebulosidade na região deixará o tempo abafado. Apesar de não haver previsão de chuva para o período, a aproximação de uma frente fria pode deixar a condição do tempo instável. Os ventos devem ser de fracos a moderados.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).