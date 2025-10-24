24 de outubro de 2025
TRÂNSITO

Final da Série C muda trânsito no entorno do Moisés Lucarelli

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/PMC
Emdec monta esquema especial com 14 bloqueios e acesso controlado no entorno do Majestoso para a final da Série C entre Ponte Preta e Londrina.
Emdec monta esquema especial com 14 bloqueios e acesso controlado no entorno do Majestoso para a final da Série C entre Ponte Preta e Londrina.

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) realizará uma operação especial de trânsito neste sábado (25) para garantir segurança e fluidez viária durante a final da Série C do Campeonato Brasileiro, entre Ponte Preta e Londrina, marcada para as 17h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

As ações começam na madrugada de sábado, com a reserva de vagas em trechos das ruas Casper Líbero, Capitão Pedro de Alcântara e Fernando Costa. A partir das 7h, viaturas da Emdec iniciarão a fiscalização de estacionamentos irregulares nessas áreas.

Os bloqueios viários começam a partir das 12h, com o objetivo de restringir a circulação de veículos e organizar o acesso ao estádio. Serão 14 pontos de bloqueio total, número superior ao adotado em partidas regulares da Ponte Preta.

Bloqueios totais

Os fechamentos acontecerão nos seguintes trechos:

  • Acessos à rua Casper Líbero pelas ruas Afonso Pena, Frei José de Monte Carmelo, Salvador Caruso e Fernando Costa;
  • Capitão Pedro de Alcântara x Dr. Tito Joaquim de Lemos;
  • Fernando Costa x Thomaz Ortale;
  • Cruzamentos da Thomaz Ortale com as ruas Proença, José Marchetti e Monte Castelo;
  • José Marchetti x Monte Castelo;
  • Ayrton Senna da Silva x Monte Castelo.

Acesso local

Haverá ainda seis bloqueios com permissão de acesso a moradores e comerciantes locais, a partir das 13h:

  • Dr. Quirino x Proença;
  • Luzitana x Proença;
  • E quatro cruzamentos na avenida Monte Castelo, com as vias Afonso Pena, Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, Frei José de Monte Carmelo e Fernando Costa.

A operação contará com 13 agentes da Mobilidade Urbana atuando no entorno do Majestoso, além do suporte remoto do Centro de Controle Operacional (CCO) e das equipes semafóricas da Emdec. O encerramento das ações está previsto para até as 21h.

A Emdec recomenda que os motoristas evitem circular pela região durante o período da partida e utilizem rotas alternativas.

