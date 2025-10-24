Final da Série C muda trânsito no entorno do Moisés Lucarelli

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) realizará uma operação especial de trânsito neste sábado (25) para garantir segurança e fluidez viária durante a final da Série C do Campeonato Brasileiro, entre Ponte Preta e Londrina, marcada para as 17h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

As ações começam na madrugada de sábado, com a reserva de vagas em trechos das ruas Casper Líbero, Capitão Pedro de Alcântara e Fernando Costa. A partir das 7h, viaturas da Emdec iniciarão a fiscalização de estacionamentos irregulares nessas áreas.

Os bloqueios viários começam a partir das 12h, com o objetivo de restringir a circulação de veículos e organizar o acesso ao estádio. Serão 14 pontos de bloqueio total, número superior ao adotado em partidas regulares da Ponte Preta.

Bloqueios totais